El comentado cierre de Pablo Motos en El Hormiguero en el reflexiona sobre el rencor

Pablo Motos y 'El Hormiguero' ya han vuelto de las vacaciones. Para esta nueva temporada, el presentador ha querido crear una nueva sección contra "lo políticamente correcto" que ha estrenado este miércoles. Motos, tras despedirse de su invitado, Hovik Keuchkerian, actor que interpreta a Bogotá en la Casa de Papel, sorprendió a la audiencia al avisarles de un final de programa diferente porque "no puede más".

"No puedo más con lo políticamente correcto. Antes me indignaba, pero ahora es que me aburro. Me aburro de los quejicas, de los que sin tener ni idea de la vida se atreven a dar lecciones desde el ordenador", comenzaba su discurso.

El presentador creía que "había llegado el momento de hablar de la vida de verdad". "La vida es salvaje, injusta, cruel y no es neutral, esto es lo que hay. Y tenemos que tener la libertad de hablar en público para que no te den una paliza mediática", afirmaba.

Motos señalaba que en esta ocasión se iba a "pasar de la raya y dejarse llevar". Entonces preguntó a sus espectadores sobre lo que motiva a los 'haters': "¿Sabéis lo que persiguen? Persiguen que nos enfrentemos, que no enfademos por todo, que nos separemos... Porque así no pensamos, porque pensar es peligroso y podrías cambiar de opinión. Así que yo creo que, de vez en cuando, hay que pasarse de la raya, hay que probar lo prohibido y que pase lo que tenga que pasar".

"¿Qué es la vida si de vez en cuando no te dejas llevar y haces lo que te apetece? Aquí esta la raya.", dijo mientras cruzaba una línea pintaba en el suelo del plató y se agarraba a una barandilla. Se quitó las gafas, miró a cámara y dijo: "Me gustaría hablar del rencor. ¿Cómo se te tiene que hablar a ti para que no te enfades? ¿Qué palabras no se te pueden decir porque sientes que te rebajan, que te juzgan, que te sentencias?. Consultar con tu propio yo es muy revelador".

"El rencor como todos los sentimientos feos y negativos no daña a quien lo provoca sino a quien lo padece. El rencor nos hace peores personas, todo porque, ¿qué pasó para que le cojamos semejante tirria a alguien, nos miró mal, nos dio una mala contestación, no estaba de acuerdo con nuestro punto de vista, nos dio de lado?", prosiguió.

"De ser así, es suficiente motivo para tenerle rencor, para desearle todos los males del mundo aunque el que te estés pudriendo seas tú. Se puede odiar con todo el rencor del mundo a alguien porque es simplemente mejor que tú. Es el resentimiento que nace de la envidia. No hay ningún resentimiento bueno, todo el rencor, venga de donde venga, al que te destruye es a ti.", aseguró.

"Todo lo que está bien, todo lo que es feliz, todo lo que gusta, todo lo que triunfa, todo lo que tiene éxito indigna al resentido", continuó Motos en referencia a la continua comparación que nos hacemos unos con otros.

Tras este alegato sobre el daño que hace al ser humano este sentimiento, Pablo alentó a su audiencia a descargar la mochila: "Te invito a que no nos empeñemos en recordar lo que cualquier gilipollas dijo o no dijo de nosotros, lo que cualquier gilipollas nos hizo o nos dejó de hacer... Que le den. Hasta mañana".