Ana Obregón no estará en las Campanadas al dar positivo en coronavirus

El coronavirus está haciendo estragos en los planes de Nochevieja de toda España y a ello no escapa nadie. Ana Obregón ha anunciado en sus redes sociales que no podrá estar junto a Anne Igartiburu en la retransmisión de las campanadas.

"Siento muchísimo tener que comunicaros que he dado positivo en Covid y no podré estar en la Puerta del Sol despidiendo el año con todos vosotros como me hubiera gustado. Deciros que estoy bien , en casa, como si fuera un catarro superfuerte gracias a las vacunas", ha comunicado la actriz en su cuenta de Instagram. Confiesa que lo que más le entristece es no poder agradecer el cariño que ha recibido de todos sus seguidores n este difícil año que ha vivido. La presentadora iba a repetir por segundo año consecutivo.

Además, hace una advertencia de la gran transmisibilidad de la nueva variante: "Esta variante vuela, está en todas partes. Os lo dice alguien que no ha salido de su casa en todas las Navidades y sin embargo lo he cogido".

Su sustituto será el presentador Jacob Petrus que debuta en la retransmisión de las campanadas, junto a Anne Igartiburu que será su 17ª consecutiva desde la primera en 2005/2006.