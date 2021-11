Alberto Rodríguez critica a Podemos tras su inhabilitación: "Podrían haber hecho mucho más"

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, -cumpliendo con una sentencia del Tribunal Supremo- retiró el acta de diputado a Alberto Rodríguez por una agresión a un policía en 2014. Dicha sentencia, además de imponerle una multa de 540 euros, inhabilitaba a Rodríguez como diputado del Congreso por Canarias.

En su primera entrevista desde su inhabilitación y de su marcha de Unidas Podemos, Rodríguez continúa manteniendo su inocencia asegurando que no agredió a nadie y dice que recurrirá la sentencia en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

"Si no hay pruebas es porque no ocurrió"

En la conversación con Gonzo en 'Salvados' el ahora ex diputado no cree que el Tribunal Supremo se equivocara al dictar su sentencia, sino que "hizo lo que quería hacer antes del juicio, que era condenarme". En este sentido, insiste en la ausencia de pruebas que le culpabilicen porque "si hubiera alguna prueba la hubiera visto todo el país, si no la hay es porque no ocurrió, se lo inventaron".

Además, critica que el proceso quedase paralizado hace años y se reactivase justo cuando se convirtió en cargo público.

La expulsión de Rodríguez desató una tormenta política, pues supuso un choque entre el poder judicial y el legislativo. Aismismo, se reavivó la polémica por la politización de la justicia.

Duras críticas a Podemos por su inacción

Gonzo ha querido saber cuál es la relación de Alberto Rodríguez con sus ex compañeros de partido tras de su retirada de Unidas Podemos. "Tengo la sensación de que se podría haber hecho mucho más para evitar que 64.000 canarios y canarias perdieran su representación y su voz en el Congreso", afirma el exdiputado morado.

Por otro lado, se pregunta qué hubiera hecho la ejecutiva de Unidas Podemos si tuviera otro apellido o si fuese otra persona dentro del partido. "Creo que deberían haber hecho lo mismo que si yo tuviera otro apellido y otra procedencia y si fuera otra persona. ¿Se imaginan que esto que me ocurrió a mí hubiera pasado con otro apellido? Es difícil, ¿eh? A mí me cuesta imaginarlo",insiste.