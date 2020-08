¿Cómo será la vuelta al colegio en septiembre y cuáles serán los protocolos en centros y clases?

El 7 de septiembre está previsto que los niños vuelvan al colegio en la mayoría de las comunidades autónomas. Lo harán casi seis meses después de que pisaran las aulas por última vez, el pasado 13 de marzo, un día antes de que se decretara el estado de alarma por culpa de la pandemia del coronavirus. Las dudas invaden a las familias, no sólo por la nueva normalidad en los centros educativos, sino por la situación a la que se exponen los más pequeños, docentes y profesionales auxiliares.

El curso 2020/21 será diferente a todos los anteriores. Los gobiernos de las diferentes comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias asignadas en materia de Educación y Sanidad, se han afanado para intentar ofrecer la mejor información posible para que padres y madres estén al corriente de cuáles serán las pautas a seguir. Unas indicaciones que son conscientes de que pueden cambiar en cualquier momento, en función de cómo se siga desarrollando la pandemia.

No en todos los sitios de España se mantendrán las mismas normas, por lo que hay variaciones de unas regiones a otras. Sin embargo, recae en los centros educativos la tarea de elaborar los protocolos contra el Covid-19. Estas son algunas de las líneas marcadas para la vuelta al cole:

Grupos burbuja

La gran novedad para el nuevo curso será la creación de los conocidos como grupos 'burbuja’, en los que estará el alumnado de Infantil –de tres, cuatro y cinco años– y los de primer y segundo curso de Primaria. En ellos no habrá más de 20 alumnos por clase. No será necesaria mantener la distancia social de metro y medio, pero no podrán entrar en contacto con otras aulas y únicamente recibirán la docencia por parte del tutor que tengan asignado.

De tercero a sexto curso

Los más ‘mayores’ del colegio, desde tercer curso hasta sexto, sí deberán mantener la distancia de metro y medio entre alumnos, y tendrán que usar la mascarilla. Existe la indicación de intentar agrupar a los hermanos en la misma clase, por ejemplo en caso de mellizos o gemelos (hasta ahora existía la recomendación de que estuvieran en clases separadas), y de agrupar, en la medida de lo posible, a aquellos que hagan uso del comedor escolar y a los que no. Puede haber más de un profesor, que deberán impartir las asignaturas con mascarillas.

Grupos estables de convivencia

Las clases de Infantil y Primaria serán consideradas como grupos 'estables de convivencia’ porque estarán siempre juntos y no entrarán en contacto con el resto de alumnado y profesorado. Los de segundo y tercer ciclo (desde tercer curso hasta sexto) que no asistan al comedor serán grupos de distanciamiento social.

Entrada y salida del colegio

Los colegios habilitarán todas las puertas de acceso que tengan disponibles y se evitará la entrada de los familiares a los centros, salvo que sea expresamente necesario en el caso del alumnado de estreno (dos y tres años) o de niños con necesidades educativas especiales (nee). El alumnado entrará de forma escalonada, sin filas, manteniendo la distancia social de seguridad entre ellos. El tutor les esperará en el acceso del cole e irán entrado de forma escalonada.

Recreos por turnos y grupos

Los recreos se espaciarán en dos o tres turnos. Los grupos ‘burbuja’ y los ‘estables de convivencia’ estarán aislados del resto, sin poder mezclarse. El resto se moverá con un espacio acotado y con la mascarilla.

Comedor en las aulas

Los más pequeños se mantendrán en su grupo ‘burbuja’ y comerán juntos, en el aula o en el comedor habitual. Los más mayores, manteniendo distancia de seguridad y existiendo la posibilidad de hacerlo en la misma clase. El aforo del comedor se podría reducir hasta un 40%.

Síntomas o posibles casos positivos

Ni que decir tiene que cualquier alumno, docente o auxiliar que presente síntomas no debe acudir al centro educativo como medida de prevención ante posibles contagios y hasta que no se haga las pertinentes pruebas médicas. En caso de que presente alguna alteración durante el horario lectivo, se le aislará como medida preventiva para llamar rápidamente a los familiares, que deberán acudir para recoger a su hijo o hija de inmediato.

