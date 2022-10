¿Viene una nueva ola Covid? La advertencia de los médicos sobre los próximos meses

El Colegio de Médicos de Valencia ha alertado de la "inquietud" que se está produciendo en la Atención Primaria por el aumento de casos de gripe y también de coronavirus. Por ello, el organismo ha remitido un escrito a través del Consejo Autonómico de Colegios de Médicos Valencianos, dirigido al conseller de Sanidad y a la directora general de Asistencia Sanitaria de la región.

En el escrito, advierten de la posible llegada de una nueva ola de coronavirus, por lo que solicitan la realización de un test de diagnóstico rápido conjunto de gripe y Covid. "Es muy probable que nos enfrentemos a una nueva onda epidémica de infección por Covid, que incluso podría coincidir en el tiempo con la de gripe estacional", reza el escrito.

"Se ha hablado mucho de gripalizar la COVID, menospreciando medidas como el distanciamiento y las mascarillas (...), la pandemia aún no ha acabado".

Así, el Colegio de Médicos asegura que la Atención Primaria recibirá "con toda seguridad" el mayor impacto de las próximas olas de los dos virus. "Los médicos no serán capaces de distinguir los dos virus al no poder hacer un diagnóstico específico", sigue el comunicado, que insiste en la necesidad de que los ciudadanos puedan acceder a los test de autodiagnóstico para no dejar a los médicos y pediatras en situación "de ridículo".

Por último, el organismo subraya que se han menospreciado las medidas como el distanciamiento y las mascarillas al "gripalizar el Covid", ya que la pandemia "aún no ha acabado": "Lo que parece aún menos entendible tanto desde el punto de vista deontológico como científico, es privar de la capacidad de realizar un diagnóstico correcto teniendo posibilidades técnicas y a bajo coste para ello".

Datos del coronavirus en España

En los últimos datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad, las comunidades autónomas notificaron 10.843 nuevos casos de Covid, frente a 10.721 de la anterior semana. La cifra total de contagios en nuestro país se eleva hasta 13.441.941 desde el inicio de la pandemia.

La incidencia en mayores de 60 años subió ligeramente hasta los 168,41 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que se añadieron 206 nuevos fallecimientos el pasado viernes.

Con respecto a los ingresos, hay 2.716 pacientes hospitalizados por Covid en toda España y son 129 las personas que permanecen en la UCI por el virus. La tasa de ocupación de las camas ocupadas por coronavirus se sitúa en el 2,22% y en las UCI el dato es del 1,48%.