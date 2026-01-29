El vídeo del emocionante rescate de unos perros atrapados por las inundaciones tras la crecida del Guadalete

La Guardia Civil ha auxiliado y evacuado a medio centenar de personas de sus viviendas en distintas zonas rurales de Jerez de la Frontera, Cádiz, como consecuencia de las inundaciones provocadas por la crecida del río Guadalete, que ha alcanzado el nivel naranja.

Las actuaciones se han concentrado principalmente en los núcleos de Las Pachecas, Lomopardo y San Isidro de Guadalete, donde el aumento del caudal ha obligado a realizar desalojos y rescates tanto por tierra como por aire.

Ante la evolución del caudal del río, el Ayuntamiento de Jerez ha activado el Plan Territorial de Emergencias Local en Fase de Emergencia y Situación Operativa 1. Durante la pasada noche, el nivel del Guadalete se ha mantenido en torno a los 5,5 metros, una situación favorecida por la bajamar y la apertura de compuertas, aunque se prevé una posible subida en las próximas horas que podría llevar al río a nivel rojo.

Rescate de mascotas

Efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil intervinieron con una lancha para rescatar a las mascotas de una familia afectada por las inundaciones, mientras que otra familia tuvo que ser evacuada mediante un helicóptero del Servicio Aéreo del instituto armado.

Respecto a las incidencias registradas, una familia formada por cinco adultos ha sido alojada en un albergue tras la anegación de su vivienda en la zona de Cañada del Carrillo. Además, vecinos de siete viviendas en Cejos del Inglés y de diez en Las Pachecas se han desplazado a casas de familiares o a dependencias de Cáritas en El Portal.

Riesgo de nuevas crecidas

Preventivamente también se han realizado avisos a residentes en las inmediaciones de la antigua Venta El Cartujano, ante el riesgo de nuevas crecidas si continúan las lluvias y aumenta el caudal del río.