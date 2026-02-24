El vídeo del complejo rescate a una perra atrapada en una madriguera en Valdemoro

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid han logrado rescatar, en un complejo operativo que ha durado más de seis horas, a una perra de raza 'teckel' que había quedado atrapada en una madriguera en la localidad de Valdemoro.

Los hechos ocurrieron en la tarde del domingo pasado, cuando la perra, de nombre 'Mamba', quedó atrapada en una madriguera cuando perseguía a un conejo, según han señalado desde Emergencias 112 Comunidad de Madrid a través de sus redes sociales.

Aunque la perra quedó atrapada en torno a las 17:00 horas el domingo, sus dueños no dieron aviso a los servicios de emergencia hasta al día siguiente, en torno a las 10:00 horas, después de no conseguir que el animal saliera de la madriguera donde se había introducido.

Un rescate especialmente complejo

Tras el aviso, dos dotaciones de los Bomberos acudieron al lugar y casi seis horas después, en torno a las 16:00 horas, lograron finalmente rescatar al animal, que "afortunadamente, se encuentra en perfecto estado" tras llevar a cabo "labores de gran complejidad".

En un principio, los efectivos cavaron a mano para tratar de llegar a la madriguera, aunque posteriormente tuvieron que pasar a una herramienta mecánica y, finalmente, tuvieron que recurrir a una retroexcavadora debido a la complejidad y la profundidad de la madriguera.

El vídeo publicado en redes sociales muestra cómo Mamba bebe agua y se recupera después de tantas horas atrapada y se escuchan los comentarios de los bomberos destacando que "es increíble" lo que le ha pasado.