El veterinario Carlos Rodríguez carga contra las leyes de protección animal en España: "Seguimos con legislaciones inútiles"

El mismo día en el que se celebran elecciones autonómicas en Castilla y León, el veterinario Carlos Rodríguez ha hecho un llamamiento a la conciencia del voto en Como el perro y el gato. "Lo que hacemos en las urnas también se manifiesta en lo que pueden recibir nuestros animales".

Así lo ha indicado tras denunciar varios casos en los que se ha visto a "personajes" tirar cachorros por una ventana "o cortar las patas a un animal porque les apetecía". El director del programa también ha denunciado otras ocasiones en las que "les cuelgan de los árboles, les queman o les echan ácido". Y advierte que "no es una película de terror", sino "la realidad de lo que sucede en nuestro país, España, que todavía sigue siendo la líder absoluta en el abandono de animales".

En este punto, Rodríguez recuerda que "existe una forma democrática de hacer que cambien las cosas (...) Tenemos la oportunidad de votar a aquellos que piensen lo que nosotros queremos que suceda". Según denuncia en España "seguimos con legislaciones inútiles y sin persecución de las penas otorgadas". Por ello advierte de que "algo está fallando". De hecho, afirma que "alguien que mata a un animal salvajemente tiene un 88% de posibilidades de hacer lo mismo con un ser humano".

Qué dice la legisación española

En España, según se recoge en la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, se entiende por derechos de los animales "su derecho al buen trato, respeto y protección". Estos serán "inherentes y derivados de su naturaleza de seres sintientes, y con las obligaciones que el ordenamiento jurídico impone a las personas, en particular a aquellas que mantienen contacto o relación con ellos".

Respecto a las sanciones, la ley contempla:

Infracciones leves : multa de 500 a 10.000 euros.

: multa de 500 a 10.000 euros. Infracciones graves : multa de 10.000 a 50.000 euros.

: multa de 10.000 a 50.000 euros. Infracciones muy graves: multa de 50.000 a 200.000 euros.

Aun así, la norma recoge que tanto el Gobierno como las comunidades autónomas pueden "introducir especificaciones o graduaciones" en las infracciones y sanciones cuando contribuyan a "la más correcta identificación de las conductas, a la más precisa determinación de las sanciones correspondientes o a la actualización de sus importes". Todo el dinero procedente de las sanciones se destinará a "actuaciones que tengan por objeto la protección de los animale".