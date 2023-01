Una variante covid de EEUU amenaza a Europa: "Ninguna ha despegado a tal velocidad"

Los científicos de Estados Unidos llevan meses estudiando todas las variantes descendientes de ómicron para poder actuar con previsión. Hasta la fecha no se ha alcanzado ningún pico de contagios como el que supuso la variante BA.5 con la enorme ola de positivos que produjo a lo largo de todo el mundo.

Sin embargo, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU ha puesto su foco en una nueva variante que es la más amenazante desde entonces, la XBB.1.5.

El CDC estima que XBB.1.5 ha aumentado su presencia exponencialmente, pasando del 4 % al 41 % de las nuevas infecciones durante el mes de diciembre. En algunas zonas del país estiman que XBB.1.5 está causando el 75% de los casos nuevos.

"Desde hace unos meses, no hemos visto una variante que haya despegado a esa velocidad", ha asegurado Pavitra Roychoudhury, directora de secuenciación de Covid-19 en el laboratorio de virología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington.

Los virólogos y epidemiólogos dicen que este sublinaje de ómicron tiene características que le dan el potencial de impulsar una nueva oleada de casos de covid-19, aunque aún no está claro cómo sería su velocidad de expansión y su gravedad en los casos positivos.

Esta variante se detectó por primera vez en Nueva York y Connecticut a finales de octubre. Los expertos señalan que el número de nuevas infecciones que se espera que cause por cada persona infectada, es de 1,6, aproximadamente un 40% más que la variante más contagiosa en estos momentos. El mejor indicador será el de hospitalizaciones en grupos de edad vulnerables ya que multitud de casos positivos se diagnosticarán con pruebas caseras que no se comunicarán a los servicios médicos, explica Trevor Bedford, profesor de biología computacional en el Centro de Cáncer Fred Hutchinson en Seattle.

Asimismo, desde la Universidad de Minessotta señalan que las vacunas brindan un nivel de inmunidad que puede no evitar la infección, pero sí puede tener un impacto significativo en si se enferma gravemente o no. Los datos más recientes muestran que quienes tienen la vacuna bivalente tienen un riesgo tres veces menor de morir que quienes no la tienen, aseguran.