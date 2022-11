Toledo se prepara para la Gala de la Guía Michelin 2023: ¿Habrá nuevo triestrellado?

Tras la celebración del pasado año en "la gala del reencuentro" en Valencia, la Guía Michelín ofrecerá las novedades de su guía en la capital de Castilla - La Mancha. El Palacio de Congresos 'El Greco' acogerá el próximo 22 de noviembre uno de los eventos gastronómicos más importantes. La gala será presentada por la televisiva Berta Collado, nacida en Talavera de La Reina

La guía roja ha realizado varias actividadades en el marco de la entrega de sus nuevos premios en el que ha puesto en valor la gastronomía manchega. El pasado 7 de novimebre puso en valor a los equipos de sala de los establecimientos en el Debate previo a la gala bajo el lema "La Sala tiene la Palabra".

¿Habrá nuevo restaurante español con tres estrellas?

A pesar del altísimo nivel de la gastronimía española, el pasado año, en la gala celebrada en el Palau de les Arts de Valencia, vimos como ninguno de los restaurantes nacionales con dos estrellas sumaba la tercera. Se matenía de esta manera la lista de 11 restaurantes que tienen la mayor distinción de la Guía Michelin.

Este año, tras dos temporadas en blanco para nuevos triestrellados, podría sumarse algún restaurante a esa lista de once. Sin embargo, no lo sabremos hasta el mismo día 22 de noviembre cuando conozcamos las novedades de la guía roja.

Ricard Camarena, Paco Morales con Noor, los Hermanos Torres, Coque de Mario Sandoval, Disfrutar o Casa Marcial siguen estando en las quinielas para llevarse el tercer 'macaron'. Dani García podría seguir haciendo historia si consiguiese un tercer galardón tras los dos otorgados a la vez el pasado año. Volvería a obtener esta máxima distinción que ya declinó en su momento.

¿Cuáles son los restaurantes con tres estrellas Michelin?

En la actualidad España tiene once restaurantes con la mayor distinción que otorga la Guía Michelin.

ABaC – Barcelona – Jordi Cruz

Lasarte – Barcelona – Martín Berasategui

Quique Dacosta – Dénia – Quique Dacosta

Arzak - Donostia / San Sebastián – Elena Arzak

Akelaŕe - Donostia / San Sebastián – Pedro Subijana

Aponiente - El Puerto de Santa María – Ángel León

El Celler de Can Roca – Girona – Joan Roca

Azurmendi – Larrabetzu – Eneko Atxa

Martín Berasategui – Lasarte – Martín Berasategui

DiverXO – Madrid – Dabid Muñoz

Cenador de Amós - Villaverde de Pontones – Jesús Sánchez

¿Nuevos éxitos para Dabiz Muñoz?

Tras ser nombrado mejor cocinero del mundo por segundo año consecutivo, premiado con el The Best World, Dabiz Muñoz podría serguir cosechando éxitos en este año 2022. El cocinero madrileño abrió Ravioxo el pasado mes de mayo y no sería descartable que se hiciese con algún galardón en esta Gala de la Guía Michelin 2023.

El triestrellado Muñoz puso en marcha este restaurante en el que no defrauda con una propuesta de fusión, creatividad, artesanía y diversión y en platos versionados que ya pasaron por Diverxo en sus 15 años de existencia.