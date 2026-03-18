De 'terrorista' a ganar el Premio Nobel: la increíble historia de un exiliado de Irán

Su mandato en el gobierno iraní fue impactante como breve, tanto que solo duró un año, porque fue acusado de 'terrorista' y obligado al exilio. Hoy ha ganado el Premio del Agua de Estocolmo 2026, considerado como el 'Nobel del Agua'. Es la increíble historia de Kaveh Madani, director del Instituto Universitario de las Naciones Unidas para el Agua, Medio Ambiente y la Salud (UNU-Inweh).

Este científico ha dejado a lo largo de los años importantes logros acerca de la gestión de recursos hídricos, además del concepto 'bancarrota global del agua'. También es profesor investigador en el City College de Nueva York y comparte con todo el mundo sus investigaciones acerca de que hay regiones en la tierra que han llegado al límite en lo que a gasto de agua se refiere y que no se van a recuperar.

Muy buena formación académica

Madani nació en Teherán en 1981. Sus padres también trabajaban en el sector hídrico iraní, algo que le ayudó a decantarse por sus estudios. Se graduó en Ingeniería Civil en la Universidad de Tabriz, formación que completó con un máster en Suecia en Recursos Hídricos y con un doctorado en la Universidad de California en Davis (Estados Unidos).

Todo esto le llevó hasta el Imperial College de Londres, donde era miembro del profesorado y analista de sistemas de clase mundial con experiencia en modelización matemática de sistemas completos humano-agua para apoyar la elaboración de políticas. Si bien, el amor hacia su tierra permanecía y por eso cuando le ofrecieron ser vicepresidente adjunto y subdirector del Departamento de Medio Ambiente de Irán, no pudo rechazarlo.

De miembro del Gobierno a "terrorista" exiliado

Pero, ¿cómo alguien con tanta formación y experiencia termina en el exilio y acusado de 'terrorismo'? Aunque Madani durante su etapa en el Gobierno intentó implantar políticas para mejorar la gobernanza y transparencia del agua, sus advertencias acerca de la crisis hídrica que sufría el país, que amenazaban intereses económicos, no fueron bien recibidas.

Por eso, fue objetivo de fuerzas de seguridad radicales y sufrió una lamentable campaña de difamación por parte de los medios alienados con el régimen, quienes le catalogaron de "terrorista del agua y bioterrorista" y le acusaron de usar sus proyectos del agua como tapadera para el espionaje de la CIA, el Mossad y el MI6.

También fue acusado de manipular la meteorología y el medioambiente y "robar nubes" y le criticaron por animar al Parlamento a apoyar el Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático, considerado una amenaza para la seguridad del país. Así las cosas, en 2018 la Guardia Revolucionaria iraní lo arrestó e interrogó y finalmente fue obligado al exilio.

Qué es la 'bancarrota del agua'

Vivió oculto durante meses hasta que aceptó un puesto académico en la Universidad de Yale, desde donde siguió concienciando acerca del problema del agua en Irán. Esto le aupó hasta la ONU para ocupar su cargo actual.

Durante todos estos años, Madani ha desarrollado importantes conceptos como el de 'bancarrota global del agua', en lugar de 'crisis del agua', un término que, a su juicio, es engañoso. ¿Por qué? Porque una crisis es un shock temporal, mientras que si la escasez es para siempre, ya no sirve con hablar de crisis.

Madani es el autor del informe de la ONU que declaró el pasado enero que la Tierra ha entrado en la era de la 'bancarrota global del agua' y es el científico más joven en recibir este galardón. También es el más seguido en redes sociales, donde acumula casi un millón. Además, también ha ejercido durante muchos años un papel diplomático, primero durante su etapa en el gobierno de Irán y después, cuando en 2017).