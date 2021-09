La terapia grupal en prisión de José Bretón, Miguel Carcaño y Sergio Morate: "Lo que hice es lo peor que puede hacer un ser humano"

Entre el 12 de mayo y el 31 de julio, los tres reclusos condenados por asesinato, José Bretón, Miguel Carcaño y Sergio Morate, participaron en 10 encuentros confidenciales en la prisión de Herrera de la Mancha. Allí, charlaron sobre el daño causado, el futuro y la justicia con más presos, en total 13.

En estas conversaciones, José Bretón y Miguel Carcaño admitieron abiertamente sus crímenes y Morate se mostró frío y disconforme con su condena.

Según ha recogido el diario 'El Mundo, los tres asesinos participaron en un taller de diálogo restaurativo con otros 10 internos de la prisión de Herrera de la Mancha y también ha desvelado el contenido de esas conversaciones.

José Bretón, que está condenado a 40 años de cárcel por el asesinato de sus dos hijos, admitió abiertamente su crimen: "Estoy aquí por haber asesinado a mis hijos. A mi José y a mi Ruth", afirmó. Según el diario 'El Mundo' en las reuniones nadie quería sentarse junto a Bretón, pese a ser el más participativo y formal de los 13 reclusos participantes.

Según fuentes de la prisión y a internos de la misma, en una de las reuniones José Bretón afirmó que con su familia le había tocado la lotería y le preguntaron que por qué había matado entonces a sus hijos, a lo que Bretón contestó: "Estuve 15 días planeándolo todo, porque quería hacerle daño a ella. Tranquilos, los niños no sufrieron. Yo jamás les haría daño". Además, afirmó que "lo que yo hice es lo peor que puede hacer un ser humano" y que participaba en el programa para que no volviera a suceder algo así.

Miguel Carcaño, condenado a 21 años por la autoría de la muerte de Marta del Castillo, también confesó: "Estoy aquí por haber asesinado a mi amiga Marta". "Entiendo que la sociedad me odie, entiendo el rechazo, pero no puedo decir dónde está el cuerpo porque no tengo ni idea de dónde está", afirmó Carcaño en esos encuentros.

Sin embargo, Sergio Morate, que fue condenado por asesinar a su novia y a la amiga de esta, fue el participante más frío y aseguró: "Me parece injusto que me caigan 48 años y otros que han asesinado a sus hijos tengan menos condena". Decía estar arrepentido, pero sobre todo por las consecuencias para él mismo y su familia. Al ser preguntado por sus víctimas, Morate habló de su exnovia y comentó: "Sí, vale, pero ella no era un buen bicho".