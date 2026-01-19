Suspendida la alta velocidad entre Madrid y Andalucía: qué hacer si tienes que viajar y cómo reclamar

Los pasajeros que este lunes tenían previsto viajar entre Madrid y Andalucía en alta velocidad viven esta mañana en un estado de desconcierto por la imposibilidad de viajar a la comunidad andaluza tras el choque acaecido este domingo en la localidad cordobesa de Adamuz, que ya se ha cobrado 39 fallecidos y 150 víctimas de distinta consideración. Numerosos viajeros se agolpan ante las oficinas de Renfe y Adif, ubicadas en la planta baja, en búsqueda de información sobre su viaje.

"No nos están dando información. No sabemos cómo vamos a llegar a Sevilla", admitía Ruth, una pasajera que, a la entrada de los autobuses que Renfe ha puesto a disposición de los viajeros que este lunes poseían un billete entre Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes y la capital andaluza. Personal de Renfe indicó las dificultades de reubicar en autobuses a los pasajeros que disponen de un billete para viajar a Andalucía este lunes por la tarde y recomendaron que, salvo la necesidad imperiosa de viajar a Andalucía, soliciten el reembolso de su billete. Actualmente, numerosos viajeros se agolpan ante las oficinas de Renfe y Adif, ubicadas en la planta baja, en búsqueda de información sobre su viaje.

Derechos tras la suspensión del servicio

Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), ha atendido a Pepa Gea en Más de Uno Madrid para comunicar cuáles son sus derechos de los afectados por cancelación de trenes de esta semana. "Hay que señalar que estamos ante una circunstancia de fuerza mayor, por lo tanto no caben indemnizaciones por parte de las empresas que prestan el servicio ferroviario. Aun así los consumidores tenemos derecho a recibir un transporte alternativo, en este caso por carretera y en la medida de lo posible en condiciones similares, o bien la devolución del precio del billete", explica.

García además ha detallado que "el consumidor tiene tres meses para reclamarlo y la empresa un mes para devolver el importe. Ese es el marco legal de las personas que ahora mismo están afectadas porque no pueden viajar con billetes ya contratados". Pepa Gea ha preguntado también sobre la posibilidad de que, como en el caso de los aviones, los clientes pudieran recibir una habitación de hotel en lugar de haber pasado la noche en la Estación de Atocha. "En este caso el Reglamento Europeo establece que sí que hay una obligación de asistencia. Las empresas se deben de hacer cargo de los usuarios hasta que les proporcionen ese transporte alternativo", explica el portavoz de la OCU. En caso de no haberlo hecho, los usuarios pueden reclamar el importe de los alojamientos que hayan tenido que contratar. Así lo establece el artículo 20.2b del citado reglamento europeo.

Facua avisa a los viajeros del AVE entre Madrid y Andalucía de sus derechos tras la suspensión del servicio

Facua-Consumidores en Acción ha recordado los derechos de los usuarios tras la suspensión este lunes de los trenes AVE entre Madrid y Andalucía tras el accidente ferroviario, entre ellos la posibilidad de solicitar la devolución íntegra del billete o viajar mediante el transporte alternativo que ofrezca la compañía. Si no habilita este transporte en un máximo de 100 minutos desde la hora prevista de salida y el pasajero lo tiene que contratar por su cuenta, tiene derecho a que la compañía le abone el coste del viaje en autocar. Así lo establece el artículo 18 del Reglamento (UE) 2021/782 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2021, sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril.

Asistencia a familiares de las víctimas

Asimismo, la asociación recuerda que el Real Decreto 627/2014, de 18 de julio, de asistencia a las víctimas de accidentes ferroviarios y sus familiares, establece en su artículo 13 los protocolos de asistencia que en este caso deben prestar Iryo y Renfe a los familiares de los fallecidos y de los heridos graves.

Así, suministrarán el transporte de al menos tres familiares hasta el lugar del accidente y su regreso, así como su alojamiento y manutención durante el tiempo necesario en función del curso de las labores de rescate e identificación.