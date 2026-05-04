Las "superratas" ya están en Madrid: una mutación las hace resistentes a los raticidas

La investigadora del INIA-CSIC, Azucena Bermejo Nogales, ha alertado este lunes en Onda Cero sobre un fenómeno evolutivo que está teniendo lugar en el alcantarillado de Madrid, y que está dando lugar a las ya denominadas "superratas".

Las ratas se convierten en "superratas"

Al hablar de estas "superratas" no estamos hablando de que sean diferentes en tamaño: hablamos de ratas que son más resistentes a los raticidas. Azucena ha comentado que mediante la publicación de un estudio en enero de 2026 en la revista Ecotoxicology and Environmental Safety, "hemos visto que un porcentaje de la población de los roedores del alcantarillado tienen unas mutaciones que las hacen más resistentes a los insecticidas anticoagulantes".

El alcantarillado de Madrid requiere un control constante de la población de roedores. Madrid Salud, actuando como agente gestor de las plagas, realiza un tratamiento con rodenticidas. El uso reiterado de estas sustancias ha provocado una "selección" en esta población que es más resistente, lo que se traduce en una frecuencia de aparición mayor de los últimos años.

Dónde se han visto este tipo de ratas en Madrid

La propia Azucena comenta un "patrón de aparición en las zonas del centro y del sur de Madrid más asociadas a una mayor producción de basuras, porque hay más zonas de restauración o porque está más poblada".

Ante esta situación, se ha cambiado el patrón de gestión, así como el uso de estas sustancias y se ha fijado el foco de atención en esta población en Madrid. Por tanto, se está realizando un estudio de seguimiento "a ver si el uso de sustancias activas anticoagulantes está produciendo un cambio en la producción de esta frecuencia de mutaciones".

El cambio climático, un factor clave en su aparición

En concreto, nos estamos refiriendo a la rata parda de alcantarilla. "Viven en el sistema de alcantarillado, y cuentan con una esperanza de vida de dos años que, dependiendo de la climatología, pueden tener más o menos días".

Azucena afirma que con motivo del cambio climático "se ha visto que puede empezar a salir a la superficie. En la alcantarilla vive en una temperatura constante de subsuelo, pero puede aparecer en zonas intermedias, así como la aparición de la rata negra en Madrid también".

¿Cómo podemos tener cuidado?

Este tipo de ratas "se gestiona de forma diferente. En superficie, cuidado con zonas de afluencia donde pueda haber mascotas o niños, y la forma de controlarla es con un seguimiento temporal".

En el caso de que en Madrid se vean más ratas de lo habitual, podemos actuar "avisando a las autoridades. El servicio de Madrid Salud tiene un teléfono público". También podemos evitar su aparición: "tirando la basura en contenedores para que no tengan facilidad de acceso".