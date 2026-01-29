¿Los sueños son premonitorios? La increíble historia del cantante que murió en un accidente de avión días después de soñarlo

Yeison Jiménez era un cantante muy conocido en Colombia que falleció en un accidente de avión el 10 de enero de 2026. Meses antes contaba en una entrevista que había tenido un sueño premonitorio. "Nunca se lo he dicho a nadie. Empiezo a soñar que vamos a tener un accidente. El capitán estaba desesperado porque íbamos a tener un accidente", contaba Yeison, asegurando que había tenido dicho sueño hasta en tres ocasiones. En un viaje a Medellín desde la localidad de Boyacá, su avión no consiguió despegar y se estrelló, incendiándose por completo y falleciendo Yeison, cuatro miembros de su equipo y el piloto de la avioneta.

¿Pueden los sueños adelantarse al futuro?

Durante el programa La Rosa de los Vientos, dirigido por Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola, se profundizó en el caso de Yeison Jiménez y los sueños premonitorios. Para ello, entrevistaron a David Cuevas, autor del libro Inexplicado. El escritor explica que los sueños premonitorios son bastante más habituales de lo que creemos: "Estoy convencido de que ahora mismo, escuchando Onda Cero, hay alguien que ha vivido uno de estos sueños premonitorios o conoce a alguien de su entorno".

Quizás el sueño premonitorio más conocido es el que tuvo Abraham Lincoln. Este presagió su muerte días antes, como se cuenta en su biografía escrita por Ward Hill Lamon, amigo personal y guardaespaldas de Lincoln. "He soñado que me hallaba en una barca en un río muy ancho e impetuoso, y que de pronto aquélla fue arrastrada con tal fuerza, que no la pude contener; poco después, mi embarcación comenzó a hundirse y entonces me desperté", contaba el presidente de Estados Unidos. Cuevas indaga en la cuestión, analizando cómo a lo mejor la persona "no sueña de forma literal lo que ocurre, pero lo que sueña, efectivamente, es que ocurre".

Otro caso conocido es el de uno de los futbolistas del Chapecoense, equipo brasileño que sufrió un accidente de avión donde solo sobrevivieron tres futbolistas. Uno de ellas fue Helio Neto, que contó a The Players Tribune que "unos días antes de que partiéramos para la final de la Copa Sudamericana en Colombia, tuve una terrible pesadilla. Cuando desperté, le dije a mi esposa que había estado en un accidente de avión".

El escritor explica el caso de Eva, una de las personas que aparece en su libro. Ella asegura haber tenido sueños premonitorios desde la infancia y que, según explica Cuevas, procede de una familia con experiencias similares. Uno de los episodios más impactantes ocurrió cuando era niña: "Soñó varias veces que su abuela paterna se caía del balcón de un segundo piso", y días después su abuela falleció. Años más tarde, cuenta que vivió una experiencia casi idéntica con su bisabuela: volvió a soñar que caía por una ventana y murió "a los dos o tres días".

Para Cuevas, la reiteración del patrón resulta difícil de ignorar: "Ya es casualidad que sueñes que un familiar tuyo cae y muere y esa persona, horas o días después, finalmente fallece". Lejos de ofrecer conclusiones definitivas, el programa deja la interpretación abierta. "Todo está en los hechos", señala Cardeñosa, subrayando que muchos de estos sueños aparecen ligados a momentos de fuerte carga emocional.