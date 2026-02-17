A solo 85 segundos del abismo: el efecto Trump empuja el reloj del fin del mundo a su punto más crítico

No es un reloj al uso ni tampoco se trata de ninguna conspiración. Es un símbolo reconocido a nivel mundial que representa qué tan cerca está la humanidad de una catástrofe provocada por ella misma.

Se trata del reloj del fin del mundo, creado en 1947 tras las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Inicialmente, se enfocaba únicamente en la amenaza de guerra nuclear, pero con el paso del tiempo ha ido evolucionando hasta tener en cuenta otra serie de factores, como el cambio climático.

En el momento de su creación, el reloj, considerado como un indicador de riesgo, se encontraba a 7 minutos de medianoche. Ahora, en 2026, este tiempo ha disminuido considerablemente hasta situarse a solo 85 segundos.

"Los cálculos para determinar a cuánto estamos del fin del mundo los elaboran miembros del Boletín de Científicos Atómicos", explica en La rosa de los vientos la presentadora y periodista de esta casa Silvia Casasola.

Según apunta, la geopolítica de Donald Trump ha provocado este adelanto debido a "su negacionismo del cambio climático, su política a favor de energías nucleares caducas, el querer controlar recursos fósiles como el petróleo a costa de nuevos conflictos o las amenazas a Irán o Groenlandia", entre otros, no ayudan a que el escenario de este supuesto fin del mundo mejore.

Quién y cómo se decide la hora

La elección de la hora que marca este reloj no se realiza al azar, sino que detrás de este resultado hay un proceso de mucho trabajo que se decide anualmente.

Es el Consejo de Ciencia y Seguridad del Boletín el que se encarga de tomar esta decisión cada año. Es un grupo de expertos punteros del que también forman parte algunos premios Nobel.

Se encargan de analizar datos geopolíticos, climáticos y tecnológicos para concluir si el mundo es más seguro o no que el año anterior.

El reloj durante el paso de los años

Desde que se creó este indicador ha pasado por varias fases en las que destacan algunos momentos históricos. El primero, ya mencionado anteriormente, marcaba un tiempo de 7 minutos para el fin del mundo en 1947. Poco después, en 1953, el reloj marcó 2 minutos, lo que también supuso una reducción importante.

Ya en 1991 este tiempo aumentó considerablemente hasta 17 minutos, coincidiendo con el fin de la Guerra Fría. Sin embargo, desde 1995, el tiempo no ha hecho otra cosa más que disminuir hasta llegar al dato más bajo: 85 segundos en 2026.