Siete de cada diez españoles consideran que los menores de hoy vivirán peor que sus padres

Siete de cada diez ciudadanos consideran que los menores de hoy vivirán peor que sus padres en su edad adulta. Así se desprende del estudio 'Actitudes y opiniones sobre la infancia y la adolescencia' publicado este jueves por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en el que se señala la adicción a las pantallas y a las redes sociales como los principales problemas de nuestros niños y adolescentes.

Solo un 16% de los encuestados cree que los menores vivirán mejor que sus padres en un futuro. La encuesta realizada sobre más de 6.000 entrevistas a ciudadanos de toda España mayores de 18 años fue elaborada en fechas que coincidieron con el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que falleció dos semanas después y que ya se ha convertido en todo un símbolo de la lucha por la vivienda en nuestro país.

Los datos reflejan que un 73% de los españoles considera que la situación de pobreza de los menores "puede mitigarse con compromisos políticos de todos los niveles del Estado". Es decir, con prestaciones económicas, becas de comedor o evitando desahucios.

Para el 19% de los encuestados, la adicción a las pantallas, videojuegos y móviles es el principal problema que tienen los niños y niñas en España, mientras que el 17% sitúa la carencia de educación y valores y el uso excesivo de redes sociales como los primeros problemas entre los adolescentes.

Violencia en la infancia y adolescencia

Otro de los aspectos más reseñables del estudio es la experiencia de violencia durante la infancia. El 49,1% de los encuestados recuerda que le insultaron, humillaron o le hicieron sentir que no valía nada durante esta etapa de su vida. Es decir, prácticamente uno de cada dos encuestados afirma haber vivido esta experiencia.

Similar sucede con la violencia física, que también aparece de forma destacada en los resultados del estudio. Un 48,6% recuerda haber recibido bofetadas o golpes como castigo, mientras que el 17,3% recuerda haber recibido patadas o una paliza.

Desatención emocional

Preguntados sobre negligencia y cuidados, el 31,8% de los encuestados recuerda haberse sentido desatendido ante problemas emocionales, educativos o personales importantes. El 34,8% afirma haber realizado tareas que no le correspondían por edad.