Ser vegetariano podría estar relacionado con los genes

Un estudio publicado en la revista científica PLOS ONE identifica 34 genes individuales asociados con el vegetarianismo. "Hemos demostrado básicamente que sí, que existe una influencia genética en el vegetarianismo", asegura Nabeel Yaseen, profesor emérito de la Universidad Northwestern y autor principal del nuevo estudio.

La investigación ha comparado los genomas de 5.324 vegetarianos "estrictos" (definidos como personas que no habían consumido carne animal durante el año anterior) con 329.455 no vegetarianos y han buscado diferencias en los genes de vegetarianos y no vegetarianos.

"Había una ubicación genética que estaba significativamente asociado con el vegetarianismo", señala Yaseen. Los científicos saben desde hace mucho tiempo que las preferencias por ciertos alimentos son hereditarias (los padres, los hijos y otros miembros de la familia tienden a tener gustos similares) y también pueden estar relacionadas con genes específicos. Por ejemplo, un gen relacionado con el olfato se ha relacionado con la diferencia entre las personas a las que les gusta el cilantro y las que lo detestan y lo asocian a comer jabón.

El vegetarianismo es complejo y está influenciado por factores sociales y ambientales. Las personas pueden volverse vegetarianas porque les preocupa el bienestar de los animales, el medio ambiente o su salud. Las investigaciones muestran que las conexiones sociales y las opciones de alimentos disponibles también tienen fuertes efectos sobre si alguien mantiene una dieta vegetariana.

Los estudios muestran que la genética puede ser responsable de hasta el 10 por ciento de la preferencia de una persona por un alimento determinado, un componente pequeño pero significativo. Yaseen recalca que es demasiado pronto para establecer conexiones causales. Pero, señaló, varios de los genes observados en su estudio tienen impactos en la forma en que el cuerpo metaboliza los lípidos. Es posible, dice, que haya un componente lipídico en la carne que sea un nutriente esencial para algunas personas pero no para otras.

La gente lleva siglos evitando la carne por motivos religiosos, culturales o éticos. Pero sólo en las últimas décadas las preocupaciones sobre el impacto ambiental de la carne han pasado al primer plano de la conciencia pública. Según ProVeg International, 550.000 personas son vegetarianas en España, un 1,4% de la población adulta. Además, 315.000 personas son veganas, un 0,8% de la población adulta.