Santi Segurola estalla por las camisetas de apoyo a Ceuta: "Me parece una vergüenza, estos empresarios me parecen unos idiotas"

La imagen de Vinicius, Mbappé y Konaté evitando mostrar el lema "Todos somos caballas" antes del Elche-Real Madrid se ha llevado por delante el terreno deportivo.

Una polémica sobre la que Santi Segurola se ha pronunciado con contundencia en Radioestadio Noche, y se ha mostrado muy crítico con la iniciativa.

Los jugadores de Elche y Real Madrid saltaron al terreno de juego con una camiseta de apoyo al pueblo de Ceuta, una acción promovida por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE). Sin embargo, Vinicius, Mbappé y Konaté la llevaron remangada hasta la mitad del pecho, de manera que no podía verse el mensaje.

Según ha podido saber Onda Cero, fue el Elche el que ofreció al Real Madrid participar en la iniciativa y el club blanco aceptó, aunque dejó libertad a cada futbolista para decidir si quería lucir o no la camiseta.

"Se pone a los jugadores en una situación inadecuada"

Segurola ha cuestionado que una organización empresarial impulse una iniciativa de estas características dentro de un partido de fútbol y ha defendido la libertad de los jugadores para mantenerse al margen.

"Se pone a los jugadores en una situación inadecuada. ¿Quién es la Asociación Valenciana de Empresarios?", se preguntaba antes de mostrar su rechazo: "Es una intromisión flagrante en una actividad que a ellos no les corresponde".

"Es muy feo lo que hacen porque ahora le van a pedir cuentas a jugadores del Madrid que se habrán enterado cuando estaban con la cabeza en el partido", señalaba.

Para Segurola, además, la situación puede acabar convirtiéndose en una especie de examen sobre las posiciones personales de cada jugador: "Ahora vamos a estar arriba y abajo a ver quién es más español y quién menos español". "No puede hacer eso un organismo totalmente ajeno al fútbol", añadía.

"Pone a los jugadores en una situación de presión absoluta"

Segurola insistió posteriormente en su argumento y acusó a la asociación de entrar "como un ariete" en un terreno que no le corresponde. A su juicio, la consecuencia directa es que los jugadores que deciden no mostrar el mensaje quedan señalados públicamente.

"Compromete y pone a los jugadores en una situación de presión absoluta. Y de hecho es tal presión que están pidiendo cuentas a los jugadores por qué se la han puesto y a los que no se la han puesto", explicaba.

Segurola terminó elevando todavía más el tono: "Me parece una vergüenza. Me parece una vergüenza que estos empresarios se llamen empresarios. Me parecen unos idiotas".