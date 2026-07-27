Sánchez reacciona al mural que le ha dedicado una niña en Gaza: "España os quiere y no os olvida"

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha reaccionado a un vídeo publicado en redes sociales en el que una niña gazatí, Layan, le dedicó un mensaje junto a un mural. En él, la menor expresaba su deseo de que el mensaje y la obra llegaran al "presidente de España, pero también al pueblo español", según explicó al inicio de su vídeo.

El mural, pintado sobre un muro de Gaza, mostraba la imagen del presidente junto a la bandera de España a un lado y la de Palestina al otro. Frente a la bandera española aparecía también la copa ganada por el equipo español en el Mundial de Fútbol de 2026.

Pedro Sánchez ha contestado a la niña agradeciéndole a ella y a los artistas que elaboraron el mural "el gesto tan bonito". Además, ha dado las gracias a toda la población palestina por las muestras de cariño hacia España. El presidente ha señalado que "en medio de tanto dolor habéis encontrado un momento para enviarnos vuestro cariño".

Asimismo, ha querido trasladar un mensaje a los niños de Gaza y a sus familias, asegurando que "el conjunto de la sociedad española os escucha, os ve, os quiere y no os olvida". También ha expresado su deseo de que llegue pronto el momento en el que todos los niños y niñas puedan volver a pintar en las escuelas sin miedo y vivir un "futuro de paz". Finalmente, ha enviado un "abrazo grande desde España" a toda la población palestina.

Reacción de la niña gazatí a la respuesta del presidente del Gobierno

Layan ha mostrado su sorpresa en redes sociales tras recibir la respuesta de Pedro Sánchez al mural que le dedicaron. "No me lo puedo creer, el presidente de España ha respondido a este vídeo", ha afirmado la niña, que de nuevo ha aprovechado para agradecer al presidente y a los artistas que hicieron posible el mural.