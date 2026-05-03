Los retos de la maternidad ante la rigidez de un sistema que no favorece la conciliación: "Se ha normalizado estar agotada"

Millones de familias celebran este domingo el Día de la Madre agradeciendo el papel fundamental de las madres en nuestra sociedad. Es una jornada marcada por el cariño, pero también por la reflexión porque, más allá de los regalos, muchas madres afrontan cada día retos como la conciliación laboral, el acceso a la vivienda o el coste de la vida. Cuestiones que están muy presentes en la agenda política actual.

En este contexto, el debate sobre las políticas de apoyo a las familias vuelve al centro de la actualidad. El Gobierno y la oposición mantienen sus diferencias sobre medidas clave como ayudas directas, permisos de cuidado o la educación infantil. Hoy, mientras se multiplican las celebraciones, también crece la demanda de soluciones concretas para mejorar la vida de millones de madres en nuestro país, que como malabaristas intentan llegar siempre a todo.

El pasado 28 de abril, la presidenta de la Asociación Yo No Renuncio y fundadora del Club de Malasmadres, Laura Baena, se reunió con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa con el objetivo de impulsar un Pacto de Estado por la conciliación que sitúe los cuidados en el centro de la agenda política.

Pacto de Estado por la conciliación: las seis medidas que hay que implantar

La asociación busca promover cambios estructurales que permitan avanzar hacia una corresponsabilidad real entre instituciones, empresas y sociedad, y para ello, presentó ante el líder del Ejecutivo una batería de seis medidas que, a su juicio, se deberían implantar:

Reducción de la jornada laboral por cuidado de menores y personas dependientes sin pérdida salarial .

laboral por cuidado de menores y personas dependientes . Retribución del permiso parental de ocho semanas.

de ocho semanas. Ampliación de los permisos por nacimiento , acogida y adopción.

, acogida y adopción. Flexibilidad en la reincorporación al puesto de trabajo.

en la reincorporación al puesto de trabajo. Incapacidad temporal tras el parto .

. Aceptación obligatoria de la adaptación de jornada.

"Estas propuestas buscan establecer un marco estructural que garantice el derecho a cuidar sin penalización económica o profesional y que promueva una corresponsabilidad real entre Estado, empresas y sociedad", aseguró Baena.

Las madres españolas, a la cabeza en agotamiento: la "crisis silenciosa de la maternidad"

Tres de cada cuatro mujeres aseguran que su salud física o mental se ha visto afectada por la dificultad de compaginar el empleo con las responsabilidades de cuidado, lo que demuestra, según la asociación, que la conciliación no es un "problema individual", sino una "cuestión social y económica de primer orden".

Porque las madres españolas están a la cabeza en ansiedad y agotamiento, según una encuesta europea realizada el pasado mes de septiembre por la ONG internacional Make Mothers Matter (MMM): el 78% de las madres españolas declaran sentirse sobrecargadas a nivel mental (frente al 67% de media europea) y el 57% asegura que padece problemas de salud mental (frente al 50% de la Unión Europea).

Un sistema rígido en cuestiones de conciliación

Las principales conclusiones del estudio son que las madres españolas lideran una "crisis silenciosa" de salud mental relacionada con los problemas de conciliación que fomentan la ansiedad y el agotamiento. Uno de los puntos clave del estudio se centra principalmente en eso, en la conciliación, algo de lo que la mayoría de las madres se quejan ante la rigidez de un sistema que no es, precisamente, "amable" con la maternidad: "Conciliar no es dejar a tus hijos todo el día en el colegio para tú poder trabajar en jornadas imposibles de compatibilizar con la maternidad, no es que tengan menos vacaciones o dejarles todo el verano en campamentos. Los niños necesitan estar con sus padres", explica una madre a Onda Cero.

Actualmente, el permiso por nacimiento está en 17 semanas con la posibilidad de ampliarlo a dos semanas adicionales (19) hasta que el hijo o hija cumpla los 8 años. Aunque, comparándolo con las generaciones anteriores, es un gran avance, lo cierto es que las madres españolas lo consideran "insuficiente": "Lo que no es normal es que la OMS te recomiende seis meses de lactancia materna exclusiva, pero en España tengas que volver al trabajo cuando tu bebé tiene cuatro meses".

"Los días previos a mi reincorporación, no pude parar de llorar"

"Si pudiera, cogería una excedencia o una reducción de jornada, pero necesitamos el dinero"; "He tenido que hacer malabares con mi marido y la familia para alargar el dejar a mi hija en la escuela infantil hasta el año"; "Los días previos a mi reincorporación, no podía parar de llorar"; "Hemos normalizado estar agotadas"; "Es un factor de estrés muy grande: trabajo, hijos, casa, es demasiado", son otros de los testimonios recogidos por Onda Cero.

"En mi empresa, se penaliza a los padres diciéndoles que no van a tener subidas salariales, ya que tienen otras prioridades en su vida, como si por tener hijos no pudieran hacer su trabajo igual de bien u optar a otro puesto que conlleve aprendizaje porque no le pueden dedicar tiempo", asegura una trabajadora, sobre la situación vivida por varios compañeros.

"Las madres sobrevivimos, no conciliamos"

Por ello, cada vez son más las voces que piden que en vez de utilizar el Día de la Madre para potenciar ese mensaje de lo increíbles que son esas mujeres que pueden con todo, se use para visibilizar y dar voz a un problema cada vez mayor en España.

Porque, como decía Laura Baena después de su reunión con Pedro Sánchez, "después de hablar con todos los partidos políticos, la conclusión es que todos expresan su acuerdo en la importancia de la conciliación para las familias. Por tanto, no estamos ante un problema de diagnóstico, sino de voluntad política que nos asegure políticas activas para dejar a un lado el hecho de que las madres sobrevivimos, no conciliamos".