Julia Otero: "Buenos días a las mamás, mamitas, madrazas, mamuchis"

Alegría, buenos días. Hoy es el día de los collares de macarrones, ¿no? Y esas lindezas que nos hacen los niños a las mamás. Muy buenos días a todo el mundo despierto a esta hora.

Lo mejor de no tener puente es que no hay que volver y soportar caravanas y colas kilométricas. No quiero amargaros el viaje, pero, si tenéis que hacerlo, id mirando cómo está el tráfico a la hora de regresar porque tenemos un instinto gregario tal que hace que todos pensemos lo mismo. Me lo conozco: "Nos vamos a media mañana para comer ya en casa"; "saldremos al mediodía mientras los demás comen y así vamos solos"; "nos iremos a última hora porque ya habrá vuelto todo el mundo".

Es igual, hagamos lo que hagamos, hay decenas de miles que discurrieron lo mismo y allí están todos, en la carretera a esa hora puntual. Así que, antes de meterse en el coche, lo que hay que hacer es armarse de paciencia y templanza, poner la radio, ponerse una buena playlist y disfrutar de una primavera exuberante, que se asoma a todas las ventanillas.

Buenos días a los viajeros, a todos los demás y, especialmente, a las mamás, mamitas, madrazas, mamuchis, porque todos esos términos usamos para hablar a nuestras madres. Los que las tenéis, disfrutadlas.

La columna de Julia: "Mamás, mamitas, madrazas, mamuchis"