CRISIS MIGRATORIA

Rescatadas en aguas próximas a Canarias más de 830 personas migrantes desde la pasada madrugada

Los ocupantes de las nueve embarcaciones fueron interceptadas en menos de un día y sus ocupantes desembarcaron en Gran Canaria, El Hierro y Tenerife.

Emergencia migratoria en El Hierro: 797 migrantes llegan en cayucos este fin de semana, más de 8.000 en las últimas cinco semanas

ondacero.es

Madrid |

Cayucos en el muelle de La Restinga, en El Hierro, Santa Cruz de Tenerife
Cayucos en el muelle de La Restinga, en El Hierro, Santa Cruz de Tenerife | Europa Press

Salvamento Marítimo ha rescatado en las últimas horas a unas 834 personas migrantes a bordo de nueve embarcaciones irregulares. Las pateras en cuestión fueron localizadas entre la pasada madrugada y la tarde de este sábado en aguas próximas a Canarias.

El primero de los avisos llevó al rescate de unas 203 personas a bordo de un cayuco que fue detectado a 100 millas al sur de la isla de El Hierro y que desembarcó finalmente en el puerto de Arguineguín, en Gran Canaria.

Despliegue de Salvamento Marítimo y desembarcos en tres islas

Según informa el organismo, el centro de Salvamento Marítimo, una vez tuvo la alerta de esta embarcación irregular, movilizó a la salvamar Urania, que rescató a los migrantes y los desembarcó en el puerto de Arguineguín.

Además, el centro de Salvamento Marítimo en Tenerife asistió a 581 personas migrantes a bordo de siete cayucos desde la pasada madrugada, que desembarcaron en La Restinga (El Hierro), así como a otras 50 más de otra embarcación irregular que arribó este sábado a Los Cristianos (Tenerife).

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