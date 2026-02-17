Renfe retoma el servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía un mes después del accidente de Adamuz

Renfe ha anunciado este martes el restablecimiento del servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía tras concluir los trabajos de recuperación de la vía afectados por el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, en la provincia de Córdoba, que dejó un balance de 46 fallecidos. La reanudación del tráfico se produce después de que Adif autorizara la circulación, según informó la operadora ferroviaria a través de la red social X.

Con la recuperación del servicio, vuelven a operar con normalidad las conexiones Madrid–Sevilla, Madrid–Cádiz, Madrid–Granada y Madrid–Granada–Almería. En el caso del trayecto Madrid–Huelva, el servicio ferroviario cubrirá el recorrido hasta Córdoba, desde donde los pasajeros continuarán hasta destino en autobús. El resto de los trenes programados realizarán el trayecto completo por ferrocarril.

Por su parte, en la relación Madrid–Málaga, el tramo comprendido entre Málaga y Antequera seguirá cubriéndose por carretera hasta comienzos de marzo debido a obras de Adif.

El siniestro se produjo el pasado 18 de enero, cuando tres de los últimos coches de un tren de Iryo que cubría la ruta Málaga-Madrid descarrilaron por causas que continúan bajo investigación. Los vagones invadieron la vía contigua en el momento en que circulaba un tren de Renfe, lo que provocó una colisión con decenas de heridos de diversa consideración y 46 víctimas mortales.

Este accidente, junto al ocurrido días después en el servicio de cercanías de Barcelona, en el que falleció un maquinista, reavivó el debate sobre la seguridad del transporte ferroviario en España y derivó en una huelga en el sector.