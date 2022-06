Rebajas en Zara, Mango, El Corte Inglés: Cinco consejos para comprar con cabeza y evitar estafas

El próximo martes 21 de junio comienza el verano y con él llegan las deseadas rebajas. Es hora de renovar el armario y disfrutar al máximo de nuestros planes de vacaciones: playa, conciertos, cenas con amigos...

Para que estas compras duelan menos al bolsillo, miles de españoles aprovechan la temporada de rebajas para hacerse con las prendas de sus firmas favoritas a unos precios más asequibles.

No obstante, es importante recordar que la bajada de precios en los productos no debe suponer una merma en su calidad. Estos cinco consejos te ayudarán a comprar con cabeza y evitar estafas:

1. Haz una lista con los productos que necesitas

No gastes más de lo necesario. Haz una lista con los productos que quieres o necesitas antes de comprarlos y así evitarás caer en algunas supuestas "gangas". Además, es recomendable apuntar el precio de cada producto dos semanas antes del inicio de la campaña de rebajas. Recuerda que el impulso es el peor enemigo del comprador.

2. Maneja las diferencias entre app, web y tienda

Las firmas que permiten comprar sus productos desde formatos diferentes suelen activar los descuentos primero online y después en tienda física.

En el caso de Zara, por ejemplo, sus rebajas comienzan antes en la app, una hora después suelen activarse en web y al día siguiente en la tienda. Por lo que desde tu dispositivo podrás acceder antes a los descuentos.

3. Rebaja a veces no es sinónimo de precios más bajos

La mayoría de tiendas trabajan monitorizando los precios de la competencia durante todo el año, por eso a veces es complicado encontrar grandes diferencias entre tiendas en época de rebajas.

4. Cuidado con las opiniones

Las opiniones en los portales pueden hacernos una idea equivocada sobre la calidad del producto. Los expertos advierten que hay que tener cuidado con ellas. Por eso, algunas empresas certifican que las opiniones sobre los productos sean auténticas y así evitar que una tienda online modifique las opiniones a su gusto.

5. Conserva el tique

Conserva siempre el tique o factura simplificada de las compras. Los necesitarás para cualquier posible reclamación, cambio, devolución etc.

Recuerda que si el producto que deseas cambiar está en perfecto estado, el establecimiento no está obligado a cambiarlo (salvo si así lo anuncia o publicita expresamente). La mayoría de los comercios lo hacen, pues es una buena practica, pero no tiene porqué devolverte el dinero: pueden cambiarlo también por otro artículo o un vale. Sin embargo, si el producto lo has comprado online, tienes 14 días naturales para devolverlo.