La reacción de Elisa Mouliaá a la acusación de Errejón de denuncia “falsa”: "Estoy paralizada"

La actriz Elisa Mouliaá ha respondido en el programa 'Y ahora Sonsoles' a las declaraciones de la defensa del exdiputado Íñigo Errejón, quien sostiene que la denuncia presentada en su contra por agresión sexual es "falsa". En un recurso presentado ante el juez, el equipo legal de Errejón ha insistido en que se reabra la causa para que el exdiputado pueda exponer "la realidad de los hechos", los cuales, afirman, "distan mucho de los descritos por Mouliaá en su falsa denuncia".

En su aparición televisiva, Mouliaá manifestó sentirse "bastante paralizada" por la situación, sobre todo ante la gravedad de las acusaciones de "mala fe" y "fraude" planteadas por la defensa de Errejón. “Estoy bastante paralizada porque ha recurrido. La abogada ha alegado que es denuncia falsa con mala fe. No entiendo cómo funciona el proceso judicial, pero quizá debía haber hablado ese día y que después se suspendiera", ha comentado la actriz, refiriéndose al día en que estaba programada la declaración de Errejón.

El caso ha sido archivado temporalmente debido al embarazo de la abogada de Mouliaá. La defensa de Errejón cuestiona esta decisión, argumentando que el proceso judicial se encuentra en un "limbo procesal", y señalando como "jurídicamente incomprensible" el auto de suspensión, además de indicar que "la mala fe es indudable; y el abuso de derecho, indiscutible".

"Comprendo que el enojo es enorme, pero desde luego decir que es una denuncia falsa me parece lamentable porque no lo es. Todo lo que cuento es lo que ocurrió con pelos y señales", ha afirmado Elisa.

"Tengo pruebas y testigos"

La actriz, por su parte, ha decidido romper su silencio y dar detalles de la situación que, afirma, la ha afectado profundamente. Según Mouliaá, su experiencia con Errejón fue traumática y asegura que tiene pruebas y testigos de los actos que denuncia. "A mí no me preocupa en absoluto. Estoy muy segura de lo que pasó. Acabé en su casa y me agredió tres veces, y fue una noche de las más desagradables de mi vida. Tengo pruebas y testigos", ha expresado, reconociendo también que las declaraciones de la defensa de Errejón le generan cierto temor: "Con todo lo que ha dicho la abogada, me entra miedo y estoy bastante impactada. Solo me queda confiar en la justicia y que mi abogada decida cómo actuar".

En su intervención, Mouliaá se ha referido al modus operandi que, asegura, utilizaba Errejón para captar a sus víctimas, denunciando un patrón de abuso de poder que habría afectado a otras mujeres, además de ella: "El problema de la parte mediática es que echa para atrás a muchas mujeres", afirma la actriz. Y añadió: "Él jugaba a eso en Instagram, después pasaba a Telegram, y cuando las tenía en su poder, las denigraba, humillaba y hacía cosas terribles, utilizando su poder y con cero empatía”.

Además, Mouliaá ha reflexionado sobre esos abusos de poder: "Estos personajes se crean una máscara angelical con un discurso que genera una bajada de defensa en las víctimas y utilizan ese poder".

La actriz ha pedido a otras mujeres que hayan pasado por situaciones similares a no quedarse calladas y a denunciar sus experiencias, subrayando la importancia de que su denuncia tenga repercusiones que sirvan para proteger a otras víctimas: "Es importante que el resto de víctimas se atrevan a denunciar y que todo esto tenga un peso. Igual hay que dejar que siga el curso normal de las cosas que proteja a todas".

Finalmente, Mouliaá ha manifestado su incredulidad y malestar por las acusaciones de "mala fe" realizadas por la defensa del exdiputado. "Lo que me ha dejado impactada es que me acuse de mala fe y de fraude cuando yo apenas he tenido tiempo de encontrar a nadie. No puede alegar eso porque se ha visto claramente que no hay mala fe. La mala fe viene ahora por su parte".