¿Qué tengo que hacer si doy positivo en un test de antígenos?

Los test de antígenos permiten detectar una infección activa del coronavirus al identificar la proteína del virus. El resultado se conoce a los pocos minutos de obtener la muestra. Se debe realizar durante los 7 primeros días de la infección, momento en el que la carga viral está en el punto más elevado.

La prueba más empleada en las últimas semanas es el autodiagnóstico con test de antígenos adquiridos en las farmacias. Es el punto de venta oficial por lo que no deben adquirirse en ningún otro punto. Se consideran como un complemento a otros métodos diagnósticos de control de la pandemia para frenar la transmisión. En caso de que el test sea positivo, se considerará como un caso sospechoso que deberá confirmarse en un centro sanitario con una prueba de diagnóstico de infección activa. Por tanto, estas pruebas de autodiagnóstico no serán consideradas para confirmar una infección activa ni en personas con síntomas ni en personas asintomáticas.

¿Qué hago si doy positivo en antígenos?

En caso de que la prueba de antígenos sea positiva, el primer paso es comenzar inmediatamente un autoaislamiento. A continuación, la persona infectada debe ponerse en contacto con su centro sanitario según las directrices que marque su comunidad autónoma. Hay alguna excepción como la de la Comunidad de Madrid que ante el crecimiento de casos por la variante ómicron, da por valido el resultado del test de antígenos de farmacia sin necesidad de acudir a un centro sanitario a realizarse una PCR.

En Cataluña, hace unos días se aprobó otra medida para aligerar la saturación de la Atención Primaria. En caso de dar positivo en un test de antígenos realizado en el propio domicilio, se podrá notificar directamente en la farmacia sin necesidad de hacerlo en el centro de salud. El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón ha activado dos nuevas vías para que los ciudadanos puedan comunicar los casos positivos de coronavirus detectados a través de los test de antígenos realizados en el domicilio. Son la de un teléfono específico y un formulario en la página web.

Las farmacias de la Comunidad Valenciana comenzarán también a notificar desde este viernes a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública los resultados de las pruebas de antígenos positivas.

Protocolo en caso de ser contacto estrecho

Los contactos estrechos de casos positivos no tienen obligación realizar la cuarentena ni una prueba, siempre que no tengan síntomas y sobre todo que estén vacunados con la pauta completa. Eso sí, se recomienda limitar al máximo posible las salidas y extremar las medidas de precaución evitando interacciones sociales y lugares concurridos. En caso de no tener la vacunación completa, deben contactar con su centro sanitario para que se les practique un test diagnóstico y ponerse en cuarentena desde la comunicación del positivo del contacto estrecho.

¿Cuál es la fiabilidad de un test de antígenos?

La fiabilidad de un test de antígenos viene dada por el nivel de sensibilidad y especificidad que se puede consultar en las instrucciones. Cuanto más altos sean los valores, más fiable será el test pero nunca lo será tanto como una prueba PCR.

Un antígenos puede dar un falso negativo por varios motivos. En caso de que la toma de la muestra no se haya realizado correctamente, las opciones de obtener un falso negativo aumentan. También si la carga viral es baja ya sea porque está al inicio de la infección o al final de la misma. Por ese motivo, es importante que si ha habido síntomas compatibles con el virus o has estado en contacto con algún positivo extremes la precaución incluso si has obtenido un resultado negativo en un test de antígenos.

Nuevo precio de los test de antígenos

A partir de ahora, solamente se podrá cobrar por los test de antígenos 2,94 euros, según ha confirmado la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias. Esta medida sigue la línea de otras decisiones ya tomadas por el Ejecutivo como la de limitar el precio máximo de las mascarillas o del hidrogel.

Esta resolución se ha llevado a cabo después de que aumentase el número de españoles que estaban cruzando la frontera hacia Portugal para comprar test de antígenos por su bajo precio. Según Darias esta decisión se ha tomado "dado que se trata de un producto de mucha demanda".