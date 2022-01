Los farmacéuticos piden que se les rebaje el precio de adquisición de los test de antígenos: "No me pueden obligar a vender a pérdidas"

Este jueves, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha anunciado cuál es el precio máximo al que las farmacias podrán vender los test de antígenos, que hasta ahora se podían encontrar a siete u ocho euros. Sin embargo, a partir de este sábado 15 de enero, el precio máximo será de 2,94 euros.

Susi Martínez de la farmacia Saniplus de Madrid asegura en Onda Cero que aunque están "todos encantados con la regulación" anunciada por el Gobierno, reconoce que no lo esperaban "de esta manera". Es decir, querían "garantizar el suministro" que hacía tres semanas que no se estabilizaba, pero "no esperábamos que fuera a pérdida".

Los farmacéuticos critican que con la entrada de la nueva regulación perderán dinero por cada test que vendan ya que las empresas farmacéuticas que les proveen las pruebas de antígenos a ellos no tienen fijado un máximo. Por ejemplo, este 13 de diciembre pueden adquirir los test por 2,90 euros, pero el 3 de enero los compraron a 3,70 euros.

Martínez solicita a los que les suministran estos test de antígenos que les ajusten el precio a la nueva normativa y si esta situación continúa, rechaza seguir vendiéndolos: "No me pueden obligar a vender a pérdidas", dice. Asimismo, destaca que los test de antígenos son productos que no les permiten devolver en el caso de que no se hayan vendido.

En la misma posición se encuentra Gonzalo Saenz de Tejada Gómez, de la farmacia Las Alpujarras de Leganés, que aunque afirma "tener suerte" por solo perder 1 euro por cada uno de los 550 test que le quedan en stock, censura que vayan a tener que vender a pérdidas. "No estaríamos dispuestos a venderlos a ese precio" hasta que no encuentren un proveedor, alega a Onda Cero el farmacéutico.

Saenz de Tejada Gómez sostiene que esta situación se debe a que "el Gobierno no sabe cual es el precio al que los laboratorios farmacéuticos venden los test a las farmacias", al igual que sucedió al comienzo de la pandemia con las mascarillas. Además, aclara que no entiende por qué el Gobierno regula a las farmacias y, sin embargo, no estandariza el precio al que los laboratorios hacen las PCR que suele ser mayor de 50 euros.

Por su parte, Isabel Martos Pérez, de la farmacia Isabel Martos Pérez de Madrid, reprocha que han tenido que estar trabajando gratis para la Comunidad de Madrid, repartiendo los test de antígenos que esta ofrecía de manera gratuita, y ahora, el Gobierno haya aprovechado para anunciar el precio máximo de los test sin consultarlo con las farmacias. "Me parece un poco vergonzoso", comenta y añade "no sé si volveré a pedir los test o no".

Asimismo, los farmacéuticos también reclaman al Gobierno poder realizar ellos los test de antígenos en las farmacias para poder certificar los resultados, como ocurre en otras Comunidades.

Otro de los puntos expuestos por los farmacéuticos es que ellos no solo ofrecen el servicio de venta, sino también el de asesoría a los clientes y, recalcan además lo complicado que han tenido durante el mes de diciembre abastecerse de estos test de antígenos. "Nos llamaba el almacén a las 2 de la madrugada y teníamos que ir corriendo para comprarlos y encima vamos a perder dinero por lo que hemos pagado", observa Saenz de Tejada Gómez.

Y Martínez apostilla: "de aquí no sale nadie sin que le expliquemos como va, aclaramos dudas de qué tengo que hacer, cuándo tengo que llamar, cómo me hago el test... damos un consejo farmacéutico cada vez que lo dispensamos".

Por otra parte, hemos hablado también con Susi Martínez sobre los test de antígenos profesionales que aparecieron a finales de diciembre. La farmacéutica aclara que son test que se vendían en "cajas origen, para uso profesional". Es decir, en una sola caja había 40 test, con un solo prospecto y con los tubos por separado. Por lo que para poder venderse al público, las farmacias tenían que reacondicionarlos para hacer las cajas y realizando copias de los prospectos.

Aunque salía a un precio más bajo que los test que ya vienen en sus propias cajas y tienen la misma fiabilidad, ellos optaron por lo comprarlos.