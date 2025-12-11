Por qué siempre atraes al mismo tipo de personas (y cómo romper el patrón): así lo explica la psicología

Las relaciones humanas son muy complejas, pero si las miramos un poquito de cerca podemos encontrarnos con muchos patrones que se repiten. De esta manera, algo muy común es darse cuenta de que acostumbramos a atraer a un mismo perfil de persona. Si estas favorecen su bienestar no existe problema, el problema surge cuando el tipo de personas que atraemos, no son las adecuadas, y nos conllevan preocupaciones, miedo y dolor.

Esta atracción continua del mismo tipo de personas, puede estar relacionada con patrones internos no resueltos, relacionados con las creencias, las necesidades emocionales y heridas pasadas, pendientes de gestionar a nivel emocional. También pueden estar relacionadas con dinámicas aprendidas en relaciones anteriores. Estas dinámicas pueden haberse dado en el entorno social, familiar o de pareja. A continuación, repasamos algunos aspectos relacionados con la atracción del mismo tipo de personas a tu vida.

Patrones emocionales inconscientes

Desde la infancia vemos en nuestro entorno modelos relacionales de amistad, amor y familia, y esto hace que lo repliquemos, aunque algunos de estos no sean saludables. De esta manera, es bastante común que busques relaciones cercanas, de amor o amistad con personas que te generen el sentimiento o el tipo de dinámica relacional que viviste y aprendiste en la infancia. Por ejemplo, si has crecido en una familia o entorno cercano donde los signos de afecto eran impredecibles, puede que en la edad adulta sientas atracción o te vincules con personas que ofrecen afecto y amor de manera intermitente, ya qué es un patrón que conoces y tu subconsciente considera normal.

Creencias y expectativas

Todas las personas tenemos ciertas creencias muy arraigadas y expectativas sobre cómo han de ser las relaciones, que tienen mucho que ver con el valor que nos otorgamos a nosotros mismos. Generalmente, tendemos a atraer o sentir atracción por personas que confirman estas creencias y expectativas. Por tanto, es posible que si tienes la creencia, de que tienes que hacer mucho esfuerzo para que te quieran o que no mereces más, lo más seguro es que esto se refleje en las elecciones de las personas que tienes en tu entorno y lo que toleras en estas relaciones. En este caso, puede que atraigas a personas que te hagan sentir que te debes ganar su afecto o que aceptes cualquier relación (amistad o de pareja), para no estar sola. Es importante trabajar las creencias, con trabajo interno de autoconocimiento, para mejorar la calidad de tus relaciones y vínculos más cercanos.

Límites personales

La forma en cómo nos comunicamos con los demás, así como también la forma de establecer límites o mostrarnos vulnerables, puede atraer a cierto tipo de personas, y envía señales al entorno de lo que aceptamos y lo que no.

Si eres una persona que tiene problemas para poner límites o los establece de manera difusa, es posible que atraigas a personas que acostumbran a sobrepasar los límites. Si eres una persona que necesita aprobación, es posible que traigas a personas que tienden a disfrutar del control emocional. De la misma manera, que si eres una persona cuidadora, puede ser que atraigas a personas que buscan que las cuiden o les den apoyo.

Nuestra voz interna

Es esencial la racionalidad en la comunicación y la relación con las otras personas, pero es importante tener en cuenta que todos proyectamos una imagen de cara a los demás. Esta imagen tiene que ver con cómo nos hablamos a nosotros mismos, cómo nos tratamos y cómo ponemos los límites con los demás.

Normalmente, atraemos lo que proyectamos y lo que nos permitimos atraer. Esto tiene mucho que ver con el valor que uno se otorga a sí mismo. Teniendo en cuenta estos aspectos que están totalmente relacionados con la atracción y elección de los vínculos personales más cercanos, es esencial hacer un trabajo de autoconocimiento para poder romper estos patrones y dejar de atraer el mismo tipo de personas a tu vida.

El primer paso es identificar y reconocer el patrón, asumir que aunque sea de manera inconsciente, este patrón tiene mucho que ver contigo. Una vez aceptado, empieza el momento de sanar las heridas que pueden estar abiertas, así como trabajar de manera introspectiva para establecer límites y fomentar el amor propio.

Con este trabajo de autoconocimiento y autocuidado, es muy posible que la próxima vez que aparezca una persona nueva en tu vida, te replantees si es el tipo de persona que quieres dentro de tu vida. Cuando haces un trabajo interno, lo que atraes del exterior cambia.