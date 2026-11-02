Qué se sabe del asesinato de una mujer en Murcia: la Policía descarta que sea un caso de violencia de género

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 45 años acusado de matar de manera violenta a una mujer de unos 30 años en el barrio murciano de La Fama. El suceso ha ocurrido en torno a las 9:30 horas, cuando una vecina ha llamado al 112 tras escuchar gritos procedentes de una discusión en la vía pública.

Los efectivos de la Unidad Móvil de Emergencias desplazados hasta el inmueble solo han podido certificar la muerte de la víctima como consecuencia de una herida de arma blanca. Fuentes policiales han informado a EFE que la víctima ha sido encontrada muerta en la calle Calí Josefa Fernández Romero y que dos horas después ha sido encontrado el sospechoso.

Para esclarecer lo sucedido y recoger pruebas, la Policía Nacional ha acordonado la zona y ha confirmado que entre ambos no existía relación sentimental alguna. Es por ello que la investigación ha descartado que el crimen sea un caso de violencia de género, tal y como han confirmado fuentes de la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia.

El sospechoso permanece bajo custodia policial

El lugar de los hechos es un barrio asociado a la conflictividad social y al intercambio de drogas. De hecho, se ha descubierto que ambos eran consumidores habituales. La mujer, al parecer, llevaba varios meses durmiendo en la calle y ejercía de aparcacoches para obtener algo de dinero. Mientras tanto, el sospechoso permanece en dependencias policiales.

Una vecina de la zona, que ha sido de las primeras en ver lo sucedido, ha relatado que la víctima presentaba una herida en el cuello "muy difícil" de taponar, según el medio La opinión de Murcia. Otros testigos, según el medio La Verdad, aseguran que el sospechoso habría tratado de abusar de la mujer y, ante la negativa de esta, le propinó las heridas de arma blanca.

Segundo crimen en cinco meses

Es el segundo crimen que se produce en el barrio de La Fama en los últimos meses. A finales de junio, un joven de 27 años fue apuñalado por un grupo de tres hombres. Un crimen que todavía no está resuelto. Según testigos del crimen, el joven se disponía a cruzar la calle, cuando uno de los tres hombres le asestó una puñalada.