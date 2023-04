Qué restricciones de agua puede provocar la sequía: las comunidades que ya las aplican

Las altas temperaturas han llegado a España dejando los termómetros de prácticamente todo el país por encima de los 30 grados. Además, tal y como adelanta Roberto Brasero en Onda Cero, las lluvias en los próximos días quedan descartadas.

Aunque esta es una buena noticia para los amantes del sol y del calor, también supone un gran peligro por la sequía. "Se necesita lluvia, necesitamos que llueva, pero desde luego hoy no va a llover. No va a llover ni hoy, ni tampoco esta semana, no probablemente la semana que viene", alerta Brasero.

Esto es debido a que un anticiclón muy potente frenará el avance de las nubes y, con ello, cualquier posibilidad de precipitaciones.

Ante esta situación, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha convocado para este miércoles 19 de abril una reunión de la mesa de la sequía, en la que se analizará los daños que esta falta de lluvias están provocando en el campo, tanto en la agricultura como en la ganadería. Asimismo, también debatirán sobre el estado de las reservas de agua en los embalses, que se encuentran por debajo de la mitad de su capacidad total.

Al encuentro del Ministerio asistirán representantes de las comunidades autónomas y de las organizaciones profesionales agrarias, cooperativas agroalimentarias y comunidades de regantes.

Restricciones de agua

Cataluña

A finales de febrero, el Govern de la Generalitat de Cataluña ya anunció restricciones de agua para combatir la sequía más grave del siglo, tras haber pasado el tiempo más largo sin lluvias desde que hay registros, 1905.

224 municipios y 6 millones de personas de Girona, Barcelona y su área metropolitana, se están viendo afectadas por estas restricciones. Entre las medidas adoptadas se encuentran:

Reducción del 40% del agua para uso agrícola.

para uso Reducción del 15% para uso industrial.

para uso Limitación del consumo de agua por habitante a los 230 litros.

Andalucía

Por su parte, Andalucía es otra de las comunidades que se están viendo afectadas por la sequía, por lo que algunas de sus provincias han aprobado medidas para combatirla.

Desde el pasado mes de octubre está prohibido en Sevilla el riego con agua potable de jardines y zonas deportivas públicas y privadas. Además de la limpieza de calles o el llenado de piscinas, tanto públicas o privadas, que carezcan de un sistema de recuperación.

Por su parte, también se han aplicado restricciones nocturnas en algunos municipios de la Sierra de Huelva desde el pasado verano. Y en Málaga el consumo de agua está limitado al igual que el riego en Axarquía con agua embalsada.

Otras comunidades con escasez

La falta de lluvias está afectando también a otros puntos de España, como en Cantabria o Huesca, donde están llevando agua en camiones.