Cuándo lloverá en España: la advertencia de Roberto Brasero sobre el riesgo del anticiclón

El meteorólogo Roberto Brasero hace en Onda Cero su predicción del tiempo para esta las próximas dos semanas. Según explica será muy similar al que estamos viviendo en los últimos días, con temperaturas cálidas y pocas lluvias.

Se trata de un tiempo más propio del verano que de la primavera, con los termómetros llegando a rozar en la mayoría del país rozando los 32ºC y sin rastro de lluvias.

"Necesitamos que llueva"

"Se necesita lluvia, necesitamos que llueva, pero desde luego hoy no va a llover. No va a llover ni hoy, ni tampoco esta semana, no probablemente la semana que viene", afirma Brasero.

Lo que vemos para hoy, también lo veremos para la semana que viene, un anticiclón muy potente más extendido e intenso, e incluso que días atrás, frenando el avance de las nubes y cualquier posibilidad de lluvias. Sol con viento para los próximos días con algo de viento, el que sopla hoy, viento de Tramontana por el Ampurdán. El viento que irá soplando a partir de ahora será levante en el estrecho.

Además, se espera un fuerte temporal de levante en el Estrecho, pero nubes escasas en el Pirineo Oriental. Podría haber presencia de algún chubasco por el norte de Canarias, pero sin nubes, de lluvias ni hablamos.

En cuanto a las temperaturas van a ser similares a las que hemos tenido a lo largo de las últimas semanas, sintiendo un gran contrastes entre el frío de la mañana y el calor de la tarde con la subida de las temperaturas. Teruel se despierta con 2ºC, Burgos con 3ºC, Logroño, Vitoria y Albacete también con 3ºC.

Esta tarde las temperaturas más altas del país se encontrarán en los 30ºC en Badajoz, 31ºC en Ourense, en Córdoba y Sevilla llegarán a los 32ºC. Asimismo, el resto de la semana el tiempo va a ser muy parecido.