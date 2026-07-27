"Lo que no puede ocurrir es que por una chispa se quemen 50.000 hectáreas", la reflexión en Más de uno de un vecino de Burgohondo

"La gente empieza a estar agotada tanto física como psicológicamente", es lo que resalta Juanan Martín, vecino de Burgohondo (Ávila) donde se han quemado 50.000 hectáreas en el peor incendio forestal de la historia de España.

En una entrevista en Más de uno, Juanan ha relatado cómo fue evacuado el pasado viernes de su pueblo y que desde entonces está viviendo en casa de sus suegros. Confiesa que los ánimos de sus vecinos empiezan a flojear después de estos días durmiendo en un polideportivo con la ropa justa y sin apenas información.

Ha reconocido que quizá esté faltando información y plantea que las autoridades o los responsables de gestionar la emergencia aporten más datos a los afectados, pero entiende que hay que tener paciencia.

La bodega de Juanan no ha sufrido daños, pero asume con impotencia que la peor tragedia para todo el pueblo son las 50.000 hectáreas de paisaje perdido, ese es "el daño más importante".

Cuando haya un fuego todos los medios disponibles deben ir a apagarlo

Lamenta que en sus 35 años de vida ha tenido que vivir varios incendios y reflexiona sobre la importancia de reaccionar a tiempo cuando se genera uno. Admite que puede haber alguien que actúe imprudentemente, pero que "lo que no puede ocurrir es que por un accidente, por una chispa o por un coche que salga ardiendo se quemen 50.000 hectáreas".

Por eso, cree importante que "cuando haya un fuego todos los medios disponibles deben ir a apagarlo" y no se tarde tanto en reaccionar y activar todos los niveles de acción.

También reflexiona Juanan, que participó como voluntario en labores de evacuación del pueblo, sobre la falta de organización de los civiles en situaciones como esta. "La voluntad de ayuda existe, pero no se sabe muy bien en qué". "Faltaría que a la gente de a pie alguien nos gestionara y nos dijera qué hacer", ha apuntado.

Marlaska ve crucial estos dos días para controlar los incendios antes de la ola de calor

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reiterado este lunes que se están controlando "despacio" los incendios declarados en Ávila, Madrid y Toledo, pero que tanto la jornada de hoy como la de mañana son "absolutamente centrales", ya que a partir del miércoles, con la llegada de una ola de calor, las previsiones son "realmente negativas".

Desde el puesto de mando de Navalcarnero, el ministro ha apuntado sin embargo que hay que ser "positivos": "Tenemos el control sobre la emergencia y los medios pero hay que reconocer que vamos despacio por las condiciones climatológicas que no nos están ayudando".

Hasta el momento, los incendios activos en Ávila han calcinado 50.000 hectáreas y los de Madrid 25.000, mientras que el de Almorox (Toledo) está ya controlado tras quemar unas 2.000 hectáreas. Los fuegos mantienen evacuados y confinados a cerca de 90.000 personas en las tres provincias.