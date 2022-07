Qué pasó con Helena Jubany: su crimen sin resolver y los nuevos restos de ADN hallados en su ropa

El cadáver de Helena Jubany apareció el 2 de diciembre de 2001 en un patio de luces de la localidad de Sabadell, tras ser arrojado desde la azotea. Su cuerpo estaba desnudo, con quemaduras y con restos de drogas. Tenía 27 años cuando se cometió el crimen y trabajaba como bibliotecaria en Sentmenat (Barcelona). La investigación certificó que se trataba de un homicidio pero en 2005 se archivó la causa por falta de pruebas.

Un crimen sin resolver

La autopsia reveló que Helena fue drogada antes de perder la vida y que cuando fue arrojada al vacío, estaba inconsciente pero aún con vida. La sustancia que se encontró en su cuerpo era benzodiacepina. Meses antes de los hechos, la joven recibió un par de notas anónimas con bebidas que estaban contaminadas con esa misma sustancia. Esas notas estaban relacionadas con el grupo de excursionistas de Sabadell.

La primera el 17 de septiembre con una botella de horchata y otra el 9 de octubre con un zumo de melocotón. Su hermano relató que tras beberlo quedó dormida y al despertar no recordaba nada. Llevó a analizar el zumo y confirmó la presencia de somníferos.

La investigación concluye que estos dos envíos se trataban de probaturas para calcular la dosis necesaria para dejar inconsciente a la víctima, aunque se barajó la hipótesis de que se hubiera tratado de un juego de rol.

Los sospechosos

Dos amigas de Helena fueron las primeras sospechosas. Montserrat Caret y A.E fueron procesadas detenidas en prisión preventiva. Poco después, Montserrat se suicidó en prisión con una nota en la que defendía su inocencia, "soy inocente porque no he causado la muerte de Helena y para ser homicida hay que ser el ejecutor de una muerte. Me voy con la conciencia tranquila".

La familia siempre sospechó de dos hombres. La pareja de Monstserrat, S.L. y Xavier Jiménez, el único investigado en la actualidad. Tras la reapertura del caso, Xavier declaró el pasado mes de abril y se le dejó en libertad pero con la prohibición de salir de España ya que se consideraba que había indicios de su participación en el crimen. Las pruebas caligráficas determinaron que él fue el autor de los mensajes anónimos que recibió Helena.

El nuevo hallazgo

El abogado de la familia y el ministerio fiscal solicitaron que se recuperara la ropa de Helena para practicar nuevas pruebas en busca de restos biológicos, con técnicas que en el momento del crimen no estaban disponibles.

Esas pruebas han encontrado restos de ADN de dos personas tal y como ha confirmado el hermano de la víctima en el programa 'Crims' de Carles Porta. Por ese motivo, el juzgado de Sabadell ha tomado muestras a Xavier Jiménez para ver si hay coincidencia. El propio hermano de Helena, señala que esto no esclarecerá quién es su asesino pero sí podrá clarificar quién estuvo con ella la noche de su muerte.