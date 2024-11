Qué pasa con Ayax y Prok: más acusaciones y cancelado su concierto en Madrid

Los raperos Ayax y Prok llevan semanas siendo el centro de todas las miradas por las decenas de acusaciones de violencia sexual que han recibido a través de las redes sociales y que les ha llevado a cancelar varios conciertos importantes.

En las últimas horas se ha anunciado que no se celebrará el recital que tenían previsto para el próximo mes de marzo en el WiZink Center de Madrid, así como su participación en el festival 'Siente el Rap' el próximo 7 de diciembre en Almería.

En la web del pabellón madrileño se anuncia la cancelación del concierto y la devolución del importe de las entradas de manera automática.

Además, la empresa de representación que llevaba al dúo granadino, 'Taste the floor', anunció hace unos días, a raíz de estas denuncias, que rompía su relación laboral con los artistas. Esta misma empresa representa a reconocidos artistas de la música urbana en España como Quevedo, Natos y Waor o La Zowi.

Tras unos días desaparecido en redes sociales por recomendación de su abogado, Ayax publicó un vídeo en el que negaba estas acusaciones asegurando que "todo esto no solo es mentira y disparate, es una locura y una crueldad ya lo que nos están haciendo. Una caza de brujas de antigua, sin tener que aportar pruebas, testimonios, anónimos que pueda haber escrito cualquiera".

Decenas de acusaciones

Las acusaciones contra estos artistas comenzaron a publicarse hace unas semanas a través de la cuenta de Instagram @denunciasgranada, donde se recogen testimonios relacionados con agresiones sexuales o malos tratos.

"Empecé a sentirme extraña, mi cuerpo no respondía y le dije que me sentía mal. Me dijo que le acompañase al coche de sus amigos, que estaban fuera, para que tomase el aire. Cuando salimos, no se en qué momento, no había ningún coche, y me vi sola con él en mitad de un descampado. Cuando me vi allí, sin poder pedir ayuda, me bloqueé, me empezó a besar como un bestia y me hizo varias heridas en la boca y me metió la mano por debajo del pantalón. En ese momento, un amigo mío, mi salvador, me encontró y me sacó de allí, si no, no sé qué hubiera sido de mí. Estuve sangrando por la boca y por mis zonas íntimas más de una semana. Sin hablar del trauma que pasé después", dice una de las acusaciones.

A todas ellas se ha sumado una ex pareja de Prok, que en TikTok ha hablado de su relación con el rapero y las acusaciones contra él y su hermano. "Creo lo que dicen todas las víctimas, cada relato de esa cuenta (…) Yo sabía con quién estaba. He sido anulada, no engañada. Me costó mucho salir porque cuesta reconocerse como víctima y cuesta hablar de ello porque es reabrir heridas", explicaba.

El propio Ayax se refería a este último testimonio en el vídeo publicado en sus redes sociales. "Yo soy Ayax y mi hermano es Prok, no somos la misma persona. Yo sé que esto rompe la cabeza, pero no somos un pack. Y si hago este vídeo, entre otras cosas, también es porque ha salido un artículo de una ex de mi hermano hablando sobre mi hermano. Sin embargo, yo aparezco en la portada", explicaba.