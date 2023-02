Por qué hay objetos o personas que nos dan calambre: esto dice la ciencia

Es una sensación desagradable cuando al tocar a una persona o un objeto concreto recibimos un calambre sin esperarlo y esto ocurre más veces de las que pensamos. Casi siempre echamos la culpa a la otra persona, pero lo que no sabías es que los dos tenéis parte de esa "culpa".

Todos estamos formados por átomos y puede que no sepas que por esa razón comienza la carga eléctrica. Un átomo es algo tan pequeño que no podrás percibirlo, pero que lo tienes. Cada átomo está formado incluso por partículas más pequeñas como son los electrones que tienen una carga negativa, los protones que tienen una carga positiva y los neutrones que no tienen carga.

La carga del átomo siempre es neutral, es decir no tiene carga ni positiva ni negativa, lo que ocurre cuando sientes un calambre al tocar algo es que has tenido una descompensación de las cargas en los electrones y en los protones y eso ocasiona el calambre, así informan expertos médicos de KidsHealth.

¿Por qué notamos un calambre?

El nombre que recibe la causante del calambre es la electricidad estática o su nombre científico es efecto triboeléctrico, según informa Endesa.

La electricidad estática consiste en un desequilibrio entre cargas positivas y negativas. Por lo general las cargas positivas y negativas están equilibradas, pero cuando ocurren los calambres no, ya que esas cargas entrarán en fricción.

Alberto Nájera, vocal del Comité Científico Asesor en Radiofrecuencias, afirmaba a Maldita que en las cargas son muy importantes los materiales de los que estén hechos los objetos con lo que mantenemos el contacto. Pudiendo diferenciar entre los aislantes que son los que conducen mal la electricidad y por lo tanto existe una mayor posibilidad de que acumulen electrones y descarguen la carga cuando entramos en contacto con algo o alguien con carga positiva.

Además, Nájera también apunta a que las cargas se acumulan más en fibras finas o en el pelo.

Trucos para combatir los calambrazos

Aunque estas pequeñas descargas no supongan ningún peligro para tu salud, la empresa energética Endesa presenta unos consejos que puedes llevar a cabo para intentar paliar esos desagradables calambrazos: