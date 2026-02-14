Qué está pasando con el Teide: el enjambre de actividad sísmica que preocupa a Canarias

Preocupación en Canarias por la nueva actividad sísmica que se ha detectado en los últimos días junto al Teide. Primero se supo que se habían producido alrededor de 100 temblores de baja magnitud junto al volcán y después, que se había detectado una inusual señal sísmica en la zona.

Qué está pasando en el Teide

La Red Sísmica Canaria registró entre las 17:20 horas del jueves y las 04:00 del viernes (hora canaria) un nuevo enjambre de eventos híbridos en Tenerife, compuesto por varios centenares de señales de muy baja amplitud.

El Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) informó este viernes de que se trata del séptimo enjambre de estas características detectado en la isla desde el 2 de octubre de 2016 y episodios similares se registraron el 14 de junio de 2019, el 16 de junio de 2022, el 12 de julio de 2022, el 14 de noviembre de 2024 y el 7 de agosto de 2025.

¿Cuál es la hipótesis: hay posibilidad de erupción volcánica?

Como en ocasiones anteriores, la hipótesis más probable es que estos enjambres estén relacionados con la inyección de fluidos magmáticos en el sistema hidrotermal de la isla.

Este proceso se ha observado de manera recurrente desde 2016 y cuenta con el respaldo de datos geoquímicos y geofísicos independientes, entre ellos, el aumento de la emisión difusa de CO₂ en el cráter del Teide y una ligera deformación del terreno detectada en el sector noreste del pico del volcán, precisa la entidad científica.

"El ruido volcánico no tiene evidencias de estar remitiendo"

Involcan precisa que este nuevo enjambre de eventos sísmicos híbridos no conlleva cambios en la probabilidad de una erupción en Tenerife a corto y medio plazo.

"Eso sí, nos recuerda que el mayor ruido volcánico que se está registrando en Tenerife desde finales de 2016 no tiene evidencias de estar remitiendo", añade Involcan, que muestra en su comunicado la señal sísmica asociada a este enjambre, registrada por la estación TNOR (cara norte del Teide) de la red sísmica canaria.

Fernando Clavijo pide tranquilidad

El presidente de Canarias dijo este jueves que los tinerfeños podían estar tranquilos, ya que tanto el Comité Científico del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico de Canarias (Pevolca) como el Cabildo estaban preparados para gestionar cualquier futurible incidente.

En declaraciones a los medios de comunicación este jueves, puso en valor el "magnífico" trabajo que estaban haciendo los empleados públicos de la seguridad y de las emergencias de la comunidad autónoma y de la Corporación insular.

"Después de la erupción de La Palma se ha aprendido mucho pero, afortunadamente, tanto el Cabildo de Tenerife como el Gobierno de Canarias han tenido siempre al frente a grandes profesionales en materia de seguridad y emergencias", observó.

Al respecto, consideró normal que el comité científico del Pevolca haya anunciado una nueva reunión para el 19 de febrero porque, entendió, siempre hay que coordinarse y actualizar protocolos.

"A partir de ahí, somos islas volcánicas y estamos preparados para gestionar cualquier incidente. Pero en este caso yo creo que la población puede estar tranquila por la profesionalidad de los trabajadores públicos en materia de seguridad y emergencias", insistió para concluir.