Por qué la CNMV ha multado a Piqué y José Elías: así fue la operación que consideran abuso de mercado

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha multado este lunes al exjugador del Fútbol Club Barcelona, Gerard Piqué, y al empresario José Elías por operar con información privilegiada en la bolsa española. Concretamente, el deportista ha sido sancionado con 200.000 euros, mientras que el fundador de Audax Renovables ha sido multado con un importe de 100.000 euros.

El que fuera futbolista del conjunto blaugrana se habría aprovechado de un "soplo" del empresario José Elías para conseguir alcanzar una rentabilidad de 50.000 euros. Los sucesos ocurrieron en enero de 2021, cuando el empresario, que poseía el 70% de acciones de Aspy, informó al entonces jugador de la existencia de unas conversaciones en las que Atrys Health podría adquirir Aspy.

Piqué ganó 50.000 euros en cuatro días

Gerard Piqué aprovechó esta información para adquirir, el 22 de enero, un total de 104.166 acciones de Aspy a 2,29 euros la acción, lo que hacen un total de 240.000 euros. Cuatro días después se haría oficial el acuerdo, y su valor por acción ascendería a 2,875 euros. Entonces, el jugador decidió vender estas acciones con una rentabilidad aproximada del 25%, lo que se traduce en una ganancia de 50.000 euros.

La CNMV indica que el exfutbolista realizó esta operación de compra y posterior venta "estando en posesión de información privilegiada recibida de don Francisco José Elías navarro relativa al inicio de conversación". Una información utilizada en beneficio propio que constituye una práctica ilegal en el mercado de valores.

Razón por la que la CNMV ha decidido, cinco años después, multar a los dos protagonistas de esta operación. Por un lado, a Piqué se le han impuesto 200.000 euros de multa por "abuso de mercado por la adquisición de acciones estando en posesión de información privilegiada". Por el otro, José Elías ha sido sancionado con 100.000 euros que deberá abonar por "comunicación ilícita".

Gerard Piqué cumple una sanción de seis partidos y dos meses de inhabilitación

En la actualidad, Gerard Piqué es el máximo accionista del FC Andorra, equipo que milita en la segunda división del fútbol español. Hace apenas unos días, fue sancionado con dos meses de inhabilitación y seis partidos por parte del Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Al finalizar el encuentro entre su equipo y el Albacete, fue sancionado debido a una serie de incidentes producidos contra el colegiado de dicho partido.