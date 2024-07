¿Puedo ir con mi perro a la playa? Esto dice la Ley de bienestar animal

A día de hoy, son muchas las familias que consideran a los perros como un miembro más y que los acompañan en sus actividades cotidianas y vacaciones, incluidas las escapadas a la playa.

Este cambio en la relación con nuestras mascotas ha llevado a tomar medidas como la Ley de Bienestar Animal, que busca dar cobertura legal a estos cambios de paradigma que cada vez vemos más evidentes en nuestra sociedad. Por lo que antes de salir de casa, debemos conocer bien la normativa que se aplica para proteger a nuestras mascotas y si tienen la puerta abierta a las playas que queramos visitar.

Qué propone la Ley de Bienestar Animal respecto las playas

El objetivo principal de esta Ley de Bienestar Animal es que estén protegidos, que vivan en condiciones adecuadas y que se respeten sus derechos. La legislación se desarrolla en varias áreas: por un lado, el cuidado diario, por otro la atención veterinaria y por último las regulaciones de algunas actividades.

Según ha planteado la Ley de Bienestar Animal, esta práctica se regula en concreto por las normativas municipales: lo que provoca que las reglas estén sujetas a la propia playa a la que vayamos a desplazarnos.

La regularización de los perros en playas según la Ley de Costas

La Ley de Costas es la normativa que afecta a todas las playas de España. La ley no dice nada sobre perros, no prohíbe su acceso a las playas y tampoco lo permite, sencillamente aclara que las playas son bienes de dominio público y que el acceso al mar y la ribera será "libre, pública y gratuita para los usos comunes y acordes con la naturaleza de aquel, tales como pasear, estar, bañarse, navegar, embarcar y desembarcar, varar, pescar, coger plantas y mariscos y otros actos semejantes que no requieran obras e instalaciones de ningún tipo y que se realicen de acuerdo con las leyes y reglamentos o normas aprobadas conforme a esta Ley".

Es decir, no hay ninguna normativa que prohíba el acceso de los perros en todas las playas de España. La Ley de Costas lo que sí hace es dictaminar que son los ayuntamientos los encargados de "mantener las condiciones de limpieza y salubridad de las zonas de baño, de colocar carteles informativos con las características, infraestructuras y medidas de seguridad".

Cada ayuntamiento es el encargado de desarrollar la normativa específica sobre el acceso de perros a las playas. Por este motivo, hay que revisar las regulaciones locales y planificar la visita antes de plantarnos en ellas.

Además, cada ayuntamiento, puede poner condiciones cuando el acceso está permitido, «como la obligación que el perro tenga las vacunas al día, esté desparasitado o lleve el microchip», que vayan atados y limitar su acceso a ciertas franjas horarias e incluso prohibir el acceso a hembras en celo y cachorros. También para perros potencialmente peligrosos, que tendrán que ir sujetos con correa y bozal.