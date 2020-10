¿Puedo ir al cementerio en el puente de Todos los Santos?

Con el puente de Todos los Santos llega una fecha señalada para muchos españoles, también acompañada de nuevas restricciones y cierres perimetrales que plantean dudas.

Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria, La Rioja, País Vasco, Murcia, Aragón, Asturias, Melilla y Navarra son las comunidades que han decidido optar por un confinamiento perimetral con una fecha más definida, mientras que lugares como Madrid, Cataluña o Ceuta echan el cierre durante los fines de semana o los puentes.

Andalucía

La Junta ha optado por ampliar horarios en los cementerios hasta el 2 de noviembre, como es el caso de Málaga capital -los cinco de la ciudad abren desde las 8:00 hasta las 19:00 horas-, entre otras provincias andaluzas.

También se reduce el aforo, en algunos casos con la necesidad solicitar cita previa para acudir al cementerio, y ciudades como Sevilla han decidido que los grupos no podrán exceder de cuatro personas. Las visitas también se limitan en Sevilla a 30 minutos como máximo.

Castilla-La Mancha

Las principales ciudades de la región han puesto restricciones para acceder a los cementerios. Como norma general, los consistorios han pedido a los vecinos que, en la medida de lo posible, adelanten o retrasen las visitas al camposanto.

En Toledo habrá controles de temperatura y se ha establecido un máximo de cuatro personas por sepultura. En Albacete, se habilitarán dos controles de acceso, donde se tomará la temperatura y se dispensará hidrogel. Se recomienda que la visita no dure más de 45 minutos y se ha establecido un aforo máximo de 5.000 personas.

Castilla y León

En Valladolid, los cementerios abrirán media hora antes por la mañana los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre, con un aumento de accesos de entrada y salida para evitar aglomeraciones, y con el control de restricciones de aforo, fijado en el 50 %.

El Ayuntamiento de Soria ha establecido un máximo de cuatro personas por grupo de visitas, preferiblemente del mismo grupo familiar y/o convivientes, y ha limitado el tiempo de visita de cada grupo.

En Zamora, el cementerio municipal vigilará que no se junten grupos de más de seis personas por cada sepultura y se recomienda que la visita no se alargue más allá de media hora.

Ávila ha limitado el aforo y un tiempo máximo de una hora en grupos de hasta seis componentes. Se prohibirá el uso de agua bendecida y las abluciones rituales, tocar o besar objetos de devoción y no se podrá contar tampoco con actuaciones de coros.

Salamanca prepara un control de accesos y límite de aforo, mientras que Palencia ha ampliado horarios, limitado aforos y ha establecido un máximo de cuatro personas por sepultura y un tiempo máximo de estancia de 45 minutos dentro del camposanto, además de suspender las celebraciones litúrgicas.

En el cementerio municipal de Segovia, el Ayuntamiento establecerá una única puerta de entrada y otra de salida, y agentes de la Policía Nacional y Local vigilarán que los visitantes no superan el aforo del 50 %, cumplen con la distancia de seguridad y no exceden el tiempo máximo de permanencia, estipulado en 45 minutos.

Cataluña

Los nueve cementerios de Barcelona ampliarán los horarios y los servicios a partir del sábado 24 de octubre, pero ajustarán los protocolos a la situación sanitaria y regularán el acceso para evitar las aglomeraciones.

En Tarragona se ha recomendado no concentrar las visitas en el fin de semana de Todos los Santos. Se ha ampliado el horario y contratado personal de refuerzo, al tiempo que se aconseja una estancia máxima de 3 minutos, con grupos limitados a seis personas.

En Girona habrá aforo limitado, prohibición de comer o beber y límite de tiempo de estancia, mientras que en Lleida se ampliarán horarios.

Cantabria

Los principales cementerios aplicarán restricciones como el control de aforo durante los días previos al de Todos los Santos, y en Santander habrá control de temperatura y reducción de misas.

Comunidad de Madrid

Habrá un control de aforo para asegurar que la ocupación no exceda el 60 % y se recomienda a los cementerios establecer un tiempo máximo de visita de cada grupo, llevar agua de casa y el uso de gel antes y después de utilizar las escaleras móviles para acceder a los nichos.

La Rioja

El Cementerio Municipal de Logroño contará con controles de temperatura, y las fuentes no dispondrán de agua a fin de evitar contagios en el momento de recogerla.

País Vasco

Se han difundido recomendaciones para que la ciudadanía acuda a los camposantos de forma escalonada y se ha pedido a los vecinos que no permanezcan en los cementerios más de una hora.

En Vitoria el consistorio ha elaborado un protocolo de acceso y recorrido por los dos camposantos de la ciudad con puertas de entrada y salida diferenciadas.

Murcia

Limitación de aforo y recomendación a las personas de riesgo de evitar ir los días en los que sea previsible una mayor afluencia. Se establecerán controles de acceso, y el número máximo de no convivientes será de una persona por cada 4 metros cuadrados de superficie, no pudiendo coincidir no convivientes en aquellos panteones que cuenten con menos de 8 metros útiles.

Aragón

El Ayuntamiento de Zaragoza ha recomendado acudir de forma escalonada al cementerio, cuyo aforo ha quedado además reducido al 25 %, por lo que se instalará un sistema de conteo en los accesos peatonales.

Teruel ha suspendido la tradicional Noche de las Ánimas, que se celebra la víspera de Todos los Santos, y su camposanto contará ese día con seguridad privada para que la policía local pueda dedicarse a controlar el confinamiento perimetral.

Asturias

El Gobierno regional ha recomendado posponer ceremonias y eventos relacionados con el Día de Todos los Santos, así como las visitas a los cementerios.

En Oviedo se han programado limpiezas y desinfecciones especiales y continuas, no se celebrarán misas y habrá controles de aforo, mientras que Gijón pondrá controladores de acceso el 1 de noviembre y los dos días previos.

Ceuta

En Ceuta se harán controles de temperatura y habrá hasta cinco entradas para evitar aglomeraciones en los cementerios.

Melilla

No hay medidas específicas más allá del control de aforo, acceso y posible ampliación de horarios durante el puente.

Navarra

En Pamplona, el aforo máximo en el Cementerio San José será de 2.000 personas, con visitas en grupo de un máximo de cuatro integrantes del mismo núcleo familiar y de una duración máxima de una hora, con la prohibición de llevar flores el día 1 de noviembre aunque sí el resto.

Además de contabilizar las personas que entren y salgan, en los controles de acceso se tomará la temperatura y se recomienda espaciar al máximo las visitas al cementerio y procurar no acudir los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre.