Consejos para reducir el contagio del coronavirus en casa

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha difundido este viernes un documento con recomendaciones y consejos para reducir el riesgo de contagios de coronavirus en los espacios cerrados.

El hacinamiento y la falta de aire fresco favorecen la transmisión del virus, por ello, su renovación a través de la ventilación, natural o mecánica, puede ayudar a su prevención.

Dada la diversidad de edificios, el documento presentado en rueda de prensa por el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, solo aporta recomendaciones generales.

Consejos para el hogar

Ventilación natural a diario en todas las estancias

Abrir las ventanas al menos 15 minutos

Hay que abrir las ventanas un mínimo de 15 minutos al entrar a una habitación sobre todo cuando la han utilizado otras personas. Para aumentar la ventilación es mejor abrir más de una ventana o, en su caso una puerta en lados opuestos, para generar una corriente.

No usar ventiladores

No es recomendable el uso de ventiladores ya que no renuevan el aire interior con aporte de aire fresco y, además, contribuyen a remover y dispersar los aerosoles susceptibles de contener el virus dentro de la propia sala o a otras estancias cercanas. No obstante, si es necesario su uso, es importante renovar el aire del espacio, abriendo ventanas y reduciendo lo máximo posible el aire que sopla de unas personas a otras.

Ventilación exterior

Se debe priorizar la ventilación con aire exterior sobre el confort y la eficiencia energética, aunque hay que evitar las corrientes de aire si no hay aporte de aire del exterior cuando haya personas en el interior. La renovación del aire a través de la ventilación natural o forzada no sustituye, sino que complementa otras medidas preventivas como la higiene de manos o el mantenimiento de la distancia física.

Recomendaciones en aseos

En caso de que los aseos cuenten con algún sistema de extracción, se deberá mantener funcionando permanentemente. Se recomienda también que los inodoros se descarguen con la tapa cerrada, ya que la descarga del agua de los WC puede generar aerosoles susceptibles de contener virus.

Consejos para los edificios de uso público

En cuanto a los edificios de uso público hay que asegurarse de que reciclan el aire lo suficiente para que ese aire, tomado del exterior, renueve en un tiempo determinado al que hay en el edificio, lo que dependerá, en parte, de las personas que se encuentren en él.

Proporcionar una ventilación adecuada de los espacios con aire exterior

Monitorizar la concentración de CO2

Se recomiendan hacer mediciones y/o instalar sensores de CO2 en las zonas ocupadas que avisen de una ventilación insuficiente en las estancias del edificio, especialmente las que suelen ser utilizados durante una hora o más por grupos de personas, como las aulas, salas de reuniones, restaurantes etc.

Mantener la ventilación 24 horas 7 días a la semana

Con una tasa de ventilación más baja cuando no hay ocupación. Si no fuera posible, conectar la ventilación al menos 2 horas antes de la hora de apertura del edificio y cambiarla a menor velocidad 2 horas después del tiempo de uso del edificio.

No apagar la ventilación

Ni por las noches ni los fines de semana; mantener los sistemas funcionando a una velocidad más baja.

Apertura de ventanas

Mantener las ventanas abiertas regularmente (incluso en edificios ventilados mecánicamente). Abrir las ventanas al menos 15 minutos al entrar a una habitación sobre todo cuando la han utilizado otras personas.

Recomendaciones en los aseos

Mantener la ventilación del aseo en funcionamiento 24 horas al día y durante toda la semana. Evitar abrir ventanas en los aseos para mantener la dirección correcta de ventilación. Se recomienda tirar de la cadena de los inodoros con las tapas cerradas para reducir al mínimo la liberación de gotitas y residuos de gotitas de los flujos de aire.

Evitar la recirculación del aire