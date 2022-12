¿Se pueden congelar las uvas? El tiempo límite que puedes tenerlas en el congelador

Las uvas son uno de los productos estrella para Nochevieja, ya que son un símbolo de buena suerte en la nueva entrada de año. Es por ello que conforme se acerca la Navidad, su demanda es cada vez mayor, al igual que su precio.

Por todos es sabido que el coste de los alimentos sube conforme se acerca esta época, pero todavía incrementa más si se trata de un producto tan popular como esta pequeña fruta. No obstante, existe una solución para no quedarte sin ellas y, al mismo tiempo, no tener que pagar cantidades excesivas de dinero.

La congelación: una técnica de conservación

La congelación de alimentos es un proceso de conservación que se basa en exponer los alimentos a temperaturas bajas para anular toda la actividad de bacterias o microorganismos sin alterar considerablemente su contenido nutricional. Además, esta técnica permite almacenar aquellos ingredientes que solo están disponibles en determinadas épocas del año.

Hoy en día pueden conservarse muchos alimentos, entre ellos, las uvas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que hay que congelarlas en el momento óptimo de maduración para no desperdiciar sus propiedades nutritivas y poder disfrutar de sus múltiples beneficios.

Cómo congelar las uvas

Con estos sencillos pasos podrás guardar las uvas en perfecto estado y empezar 2023 de la mejor manera posible:

Retira las defectuosas: observa las uvas del tallo y retira las que estén blandas, dañadas, magulladas o marrones.

Lava las uvas seleccionadas: es necesario eliminar la suciedad acumulada, ya que por la manera en la que son cultivadas y cosechadas estas frutas pueden tener residuos de bacterias y pesticidas. Eso sí, evita a toda costa los jabones.

Sécalas con papel de cocina: déjalas reposar encima del papel absorbente durante un cuarto de hora hasta que estén bien secas. De lo contrario, la mínima humedad puede provocar que las uvas se vuelvan a congelar en bloque.

Coloca las uvas en una superficie donde no estén muy pegadas: puedes almacenar la fruta en cualquier bandeja, fiambrera o recipiente de cocina lo suficientemente espacioso como para esparcir los granos y que no queden pegados.

Mete las uvas en el congelador: déjalas en la zona más baja del refrigerador, donde tus uvas se puedan conservar a temperaturas de entre 0º y 5º C.

El tiempo que podemos conservar las uvas congeladas, sin que pierdan muchas propiedades, es de entre 6 y 12 meses, aunque cabe destacar que cuanto más tiempo permanezcan en frío, más cambiarán su textura, volviéndose más blanda y cremosa.

Cómo descongelar uvas

Para descongelar las uvas de una manera correcta tienes dos opciones:

1. Comértelas directamente congeladas.

2. Ponerlas en un vaso de agua hasta que pierdan frío.

Sea como sea, puedes aplicar estos trucos no solo en Nochevieja, sino en cualquier época del año, pues las uvas tienen una gran variedad de usos aplicables a la dieta mediterránea.