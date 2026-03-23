Prisión para unos padres por presunto maltrato y agresión sexual a su bebé de un mes en Barcelona

Un juzgado de Barcelona ha enviado a prisión a un hombre de 42 años y a una mujer, de 43, acusados de lesiones muy graves, agresión sexual y maltrato habitual a su bebé de poco más de un mes.

Según ha informado este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el bebé se encuentra bajo la tutela de la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA) de la Generalitat.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron a ambos progenitores el pasado miércoles, día 18, en Barcelona en el marco de una investigación, que aún sigue abierta, a cargo de la Oficina de Atención al Menor de la policía catalana, según han informado fuentes policiales.

Los padres no tenían antecedentes

Los dos detenidos pasaron el pasado viernes a disposición del Juzgado número 1 de la Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Barcelona, que acordó enviarles a prisión preventiva comunicada y sin fianza.

En concreto, el padre y la madre, que no tienen antecedentes, según fuentes judiciales consultadas por EFE, están acusados de los delitos de maltrato habitual, lesiones muy graves y agresión sexual.