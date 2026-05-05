La Princesa de Asturias vuela en un reactor de combate F5

Un paso más en su formación en el Ejército del Aire y del Espacio. Hoy se ha dado a conocer que el pasado 22 de abril, la Princesa pudo volar en un avión reactor de combate F-5, junto a un instructor. Fue en la Base Aérea de Talavera la Real, en Badajoz, Es ahí donde se instruye a los pilotos en el F-5, un avión de combate que España utiliza para la enseñanza del curso de Caza y Ataque, según ha explicado la Casa del Rey.

La princesa Leonor en el Ejército del Aire y del Espacio | Casa de SM el Rey

Otras imágenes distribuidas por la Casa del Rey muestran a la princes de Asturias junto a sus compañeros de cuarto curso, al ala 14 del Ejército del Aire y del Espacio, con sede en la Base Aérea de Los Llanos, en Albacete. Allí pudieron comprobar el funcionamiento de los reactores Eurofighter, cuya misión es garantizar la seguridad en nuestro territorio y en misiones de la OTAN.

La princesa de Asturias en la base de Los Llanos | Casa de SM el Rey

La princesa Leonor también pudo ver una exhibición aérea y los hangares que dan apoyo a la base para entrenamiento avanzado de los pilotos. La hija mayor de los Reyes está en su último año de formación militar, en la Academia General del Aire de San Javier, en Murcia, tras haber pasado por el Ejército de Tierra y por la Armada, donde se embarcó en el Buque Escuela Juan Sebastian de Elcano.

La princesa Leonor en un avión de combate | Casa de SM el Rey

El próximo mes de julio, la Princesa de Asturias habrá completado los tres cursos de formación militar, en la AGM, la ENM y la AGA, que exigía el Real Decreto que desarrollaba su formación. Obtendrá los empleos militares de alférez alumna del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire y del Espacio, así como de alférez de fragata alumna de la Armada. Está previsto que el ascenso a alférez de fragata alumna salga publicado en el Boletín Oficial del Estado al finalizar este curso.

En septiembre, la princesa Leonor empezará su período universitario, en el primer curso de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, en el campus de Getafe.