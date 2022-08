Una prestigiosa viróloga aclara el origen real del Covid

¿El SARS-CoV-2 se creó en un laboratorio? Muchos expertos sospechan que pudo haber un accidente en el Instituto de Virología de Wuhan y que el Covid podría no tener un origen natural. Tras más de dos años de pandemia, continúa el misterio sobre el origen del coronavirus y sobre el supuesto animal intermedio en el que se sospecha que mutó un coronavirus de murciélago para infectar al ser humano.

Esta cuestión sigue dando que hablar y al respecto se ha pronunciado la viróloga Angela Rasmussen en una entrevista en el diario británico 'The Guardian'. Rasmussen, que ha investigado otros virus como el ébola, el dengue o la gripe aviar, ha publicado junto a otros 17 coautores sus recientes hallazgos sobre el origen real de la Covid-19 en 'Science'.

Contundente sobre el origen 'natural' del virus

La viróloga, que siempre ha defendido el origen natural del SARS-CoV-2, explica que, aunque no se puede identificar el animal exacto del que el virus saltó a los humanos por primera vez, "no hay otra explicación" sobre el lugar en el que se originó: "No hubo ningún caso de COVID-19 en Wuhan ni en ningún otro lugar antes de estos primeros casos que analizamos".

Pero, ¿podría el virus haber venido de otra parte y haberse amplificado en el mercado? Sobre esto Rasmussen cuenta que primero investigaron si había una relación geográfica entre los primeros casos. Cuando excluyeron los primeros casos que tenían un vínculo directo con el mercado, se dieron cuenta de que los otros primeros infectados que no habían estado allí tenían relación con esos casos excluidos. Eso constata que "el virus adquirió la capacidad de transmisión de persona a persona en el mercado, de modo que las personas que no habían estado allí comenzaron a contraerlo de quienes sí", señala la experta.

Los investigadores también compararon los registros comerciales y legales sobre las especies vivas que se vendieron en los puestos del mercado con los puntos en los que se detectaron rastros positivos de Covid-19. "Estas muestras positivas se agruparon en la parte del mercado donde se vendían los animales vivos; procedían de jaulas, carros y equipos que habían estado en contacto con esos animales. Eso no era muy conocido", explica Rasmussen.

El animal que pudo infectar con Covid-19 a un humano por primera vez

Angela Rasmussen cuenta en la entrevista la "casualidad" que le llevó a descubrir el animal que pudo infectar con Covid a un humano por primera vez:

"Por una loca coincidencia, en 2014 uno de mis coautores, Edward Holmes, había tomado una fotografía que mostraba un puesto en particular donde los perros mapaches vivos, que son susceptibles al Sars-CoV-2, se mantenían en jaulas apiladas en un carro. Tomó la foto mientras científicos chinos le daban un recorrido por el mercado que consideraban que tenía un alto riesgo de propagación viral. Ese puesto luego produjo cinco muestras positivas para Sars-CoV-2″.

"Finalmente, demostramos que muchas de las especies a la venta en el mercado son susceptibles a la infección por SARS-CoV-2. Fuimos los primeros en juntar toda esta evidencia y decir que cuando miras la imagen completa, realmente no hay otra explicación que no sea que el virus comenzó a propagarse en la población humana en ese mercado", reitera la viróloga.

¿Pudo salir de un laboratorio?

Aunque no puede descartarlo por completo, la viróloga argumenta en la entrevista por qué esta opción no le parece viable.

"En los primeros casos, el virus ya existía en los linajes A y B, aunque B era el más antiguo de los dos. Hasta febrero de este año se pensaba que solo el linaje B estaba presente en el mercado de Wuhan, pero luego se demostró que el linaje A también estaba allí".

"Ahora bien, si el virus se hubiera escapado de un laboratorio, alguien hubiera tenido que infectarse con el linaje B en el laboratorio, ir al mercado e infectar a la gente allí sin haber infectado a nadie en el camino, y luego alguien más habría tenido que hacer exactamente lo mismo con el linaje A unas semanas más tarde. No es imposible, pero una explicación más simple es que el virus llegó al mercado en un animal, desde donde se propagó a otros animales, divergiendo en el proceso. Los dos linajes luego se expandieron por separado entre los humanos", concluye Rasmussen.