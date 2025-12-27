INCIDENTE

La presencia de un jabalí en el aeropuerto de A Coruña obliga a desviar varios vuelos

El aeropuerto ha reabierto después de tener que cerrar este sábado durante varias horas por la presencia del animal en la pista.

El aeropuerto de A Coruña ha reabierto este sábado tras haber tenido que ser cerrado durante varias horas debido a la presencia de un jabalí en la pista, según han informado fuentes de AENA.

La presencia del animal obligó a cerrar el aeropuerto por la mañana y a desviar varios vuelos que se vieron afectados por el incidente.

En concreto, fueron desviados dos vuelos que tenían como destino A Coruña, uno procedente de Madrid (IBE0543) y el otro de Milán (EJU3773).

El aeropuerto coruñés ya se encuentra operativo y ha reanudado todas sus operaciones después de que el animal haya sido controlado por la Guardia Civil y el Seprona.

