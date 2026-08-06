La presencia de carabelas portuguesas se dispara en España: qué hacer si te pica y por qué son más peligrosas

La presencia de carabelas portuguesas está obligando este verano a extremar las precauciones en numerosas playas españolas. En las últimas semanas se han multiplicado los avistamientos en puntos del litoral cantábrico y del País Vasco, mientras algunas administraciones han llegado incluso a modificar sus protocolos de actuación ante el incremento de estos organismos marinos.

Aunque a menudo se confunden con medusas, la carabela portuguesa (Physalia physalis) no es una medusa, sino una colonia de organismos que actúan como un solo ser vivo. Su peligrosidad es muy superior debido a sus largos tentáculos, capaces de alcanzar decenas de metros de longitud y cargados de células urticantes con un potente veneno. Incluso cuando el animal ha muerto o permanece varado en la arena, sus tentáculos pueden seguir siendo venenosos durante varios días.

Su aspecto permite diferenciarla fácilmente de una medusa. Flota sobre el agua gracias a una especie de "vela" o flotador de color azulado o violáceo, mientras que bajo la superficie despliega unos tentáculos extremadamente largos que pueden pasar desapercibidos para los bañistas.

¿Por qué hay más carabelas portuguesas?

Los especialistas apuntan a varios factores que explican el aumento de su presencia en las costas españolas. Entre ellos destacan el incremento de la temperatura del agua, los cambios en las corrientes marinas y los vientos que arrastran estos organismos hasta la costa. Todo ello favorece que aparezcan cada vez con más frecuencia y durante más tiempo en las playas.

La situación ha sido especialmente llamativa en Cantabria y País Vasco, donde los servicios de socorrismo han atendido ya centenares de picaduras durante la temporada estival. San Sebastián ha actualizado su protocolo para adaptar el cierre de playas al tamaño y cantidad de ejemplares detectados, sobre todo tras las 120 picaduras producidas ayer 5 de agosto.

A diferencia de las medusas habituales del litoral español, la carabela portuguesa posee un veneno mucho más potente, tentáculos que pueden superar los 50 metros de longitud y la capacidad de seguir liberando toxinas incluso después de morir, lo que la convierte en uno de los organismos marinos más peligrosos para los bañistas.

Qué hacer si te pica una carabela portuguesa

Si se produce una picadura, los expertos recomiendan actuar con rapidez:

Salir inmediatamente del agua.

Lavar la zona únicamente con agua de mar o suero fisiológico.

Retirar cuidadosamente los restos de tentáculos con unas pinzas o un objeto rígido, nunca con las manos.

Aplicar frío mediante una bolsa con hielo protegida con un paño, evitando el contacto directo del hielo con la piel.

Acudir al puesto de socorrismo o a un centro sanitario, especialmente si el dolor es intenso o aparecen síntomas como mareos, náuseas o dificultad para respirar.

Por ello, si se observa un ejemplar en el agua o en la orilla, la recomendación es no acercarse, avisar inmediatamente a los socorristas y respetar siempre las banderas y las indicaciones del personal de vigilancia.