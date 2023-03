El polémico tuit de Sánchez Dragó tras la maternidad de Ana Obregón

La revista 'Hola' publicaba este martes una exclusiva sobre la maternidad de Ana Obregón. La presentadora y actriz ha sido madre de una niña por gestación subrogada a sus 68 años en Estados Unidos, lo que reavivó el debate sobre este ámbito en todo el país.

Después de conocerse la noticia, numerosos medios se hicieron eco y una cascada de reacciones inundó las redes sociales, teniendo en cuenta que la gestación subrogada es actualmente ilegal en España. La discusión llegó incluso al mundo de la política, con diversas reacciones de los líderes políticos españoles.

El comentario de Sánchez Dragó que ha revolucionado las redes sociales

A raíz del caso de Ana Obregón, muchas de las críticas hacia la presentadora y actriz fueron hacia la edad con la que había tomado la decisión, con 68 años. Fernando Sánchez Dragó también se pronunció sobre el tema y publicó un mensaje en su cuenta de Twitter que acabó revolucionando las redes sociales.

"Mi hijo pequeño tiene diez años y yo 86. Fue concebido a pelo, sin más, como toda la vida, como se ha hecho siempre...", publicó el escritor, que poco después tuiteó que no se iba a pronunciar en el debate sobre la gestación subrogada: "No esperen de mí ningún comentario acerca de asuntos que me son tan indiferentes como el caso Negreira o la gestación subroagada, por poner solo dos ejemplos de cosas que parecen interesar a muchos".

Las primeras palabras de Ana Obregón al conocerse la noticia

Ana Obregón ha sido protagonista este miércoles después de conocerse que ha sido madre por gestación subrogada a sus 68 años en Estados Unidos. La revista 'Hola!' ha publicado unas imágenes en las que se puede ver a la presentadora salir del hospital con su bebé recién nacida en brazos.

Tras mucho revuelo durante todo el día y la pronunciación de muchos líderes políticos en España sobre la gestación subrogada, Ana Obregón ha publicado un post en su cuenta de Instagram con la portada de la revista que ha destapado la noticia y un breve texto en el que dice: "Nos pillaron! Llegó una luz llena de amor a mi oscuridad. Ya una volveré a estar sola. He vuelto a vivir".

Según ha publicado 'Hola!' la bebé ha sido una niña, nació el pasado 20 de marzo y solo el círculo más cercano de la presentadora sabían de que el proceso estaba en marcha. La revista asegura que Obregón viajó a Miami sola y sin dar explicaciones a nadie para estar en el nacimiento de su hija y que volverá a a España con la pequeña en cuanto finalicen los trámites para registrarla y conseguir la documentación necesaria.