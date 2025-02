Polémica por la utilización de un vídeo con mujeres en ropa interior como reclamo en una panadería de Barcelona

Una panadería de Barcelona utiliza un vídeo con mujeres en ropa interior como reclamo, algo que ha provocado indignación a sus clientes.

El vídeo muestra a varias mujeres en ropa interior con utensilios de panadería y en actitud provocativa. Berta, una de las clientas que se ha quejado por el vídeo promocional, ha asegurado en 'Espejo Público' que no ha recibido respuesta del establecimiento.

Desde el establecimiento no me han dado respuesta, pero van a retirar el vídeo

"Desde el establecimiento no me han dado respuesta, pero gracias a varias vías que he emprendido y gracias al apoyo que he recibido de amigas, contactos, está correctamente vehiculado y el Instituto de la Mujer y el Ayuntamiento de Barcelona han dicho que van a retirarlo", ha explicado la clienta que ha protestado por este vídeo erótico.

La clienta ha asegurado en el programa de Susanna Griso que la ofensa en el vídeo está en el contenido sexista, vejatorio hacia las mujeres, improcedente en el local donde está y en la Barcelona de 2025. Berta cree que el vídeo es "implícitamente porno".

Berta cuenta que la voz de alarma sobre el vídeo la dieron unos niños. "Mi hijo y sus amigos que me alertaron a mí y otras madres diciendo que en la panadería había un vídeo porno, y cuando lo vi no daba crédito", ha explicado. Ha asegurado que decidió eliminar ese vídeo y lo pidió a la panadería, pero se negaron, por eso ha emprendido una lucha porque la ampara la ley de igualdad y ordenanzas municipales.

La versión del propietario de la panadería

El propietario de la panadería dice que está "profundamente sorprendido" por la reacción de algunas personas a los videoclip y que esto personalmente, le atrae. "Me han hablado de la libertad de expresión durante seis años. ¿No te gusta la publicidad de tartas con modelos de chicas de 30 años en traje de baño? ¿Hablas en serio? Tampoco me gustan los abuelos adultos desnudos en la playa pública de Barcelona. ¡Estoy a favor de las chicas hermosas, productos de panadería de alta calidad, coches hermosos y libertad de autoexpresión", ha dicho. el dueño de la panadería.