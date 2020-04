Fernando Simón explica que en el repunte de los casos han influido dos variables: por un lado la realización de los test serológicos por parte de algunas comunidades -que han dado nuevos positivos que se han sumado al cómputo global- y por otro, el efecto en los datos de la Semana Santa.

Según el balance general, los nuevos casos de coronavirus son 4.978. Sin embargo, en el informe que ha hecho público el Ministerio de Sanidad, la diferencia entre los positivos del martes y los de miércoles arrojan la cifra de 5.092.

Esta discordancia entre los datos se debe a que comunidades como Andalucía ha comenzado a hacer los test serológicos -que encuentran anticuerpos e indican si la persona ya ha pasado la enfermedad- y a notificar los positivos asintomáticos resultantes de dichos test.

Sin embargo, debido a la complicación a la hora de ubicar esos positivos en el tiempo, Simón explica que están coordinando con las comunidades la mejor manera de unir esas nuevas cifras a la serie y que no se distorsione la evolución.

"Habrá nuevos repuntes en los próximos días"

Por este motivo, es posible que durante los próximos días haya nuevas discordancias porque muchos de los casos comunicados son asintomáticos. Al no tener síntomas, Sanidad no sabe cuándo han pasado la enfermedad y no pueden ubicarlos en el tiempo, por lo que este miércoles han decidido incluirlos entre los datos globales, explicar la discordancia en una nota a pie de página e ir informando más adelante según tengan datos más precisos.

Asimismo, Simón da por hecho que en los próximos días se experimentará un nuevo repunte en el número de casos confirmados de contagios debido a la realización de dichos test entre la población: "Sabíamos que con esto se iban a incrementar los casos leves que hasta ahora no habíamos detectado".

Otra parte del incremento se debe a la Semana Santa. Normalmente, en los días festivos hay un pequeño retraso en la notificación, por lo que los datos de un fin de semana normal se suelen conocer el martes. En este caso, las vacaciones de Semana Santa han comprendido un fin de semana largo, así como el lunes en muchas comunidades autónomas. Por lo que, el acumulado de casos, en lugar de darse el martes, se ha dado este miércoles.

